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Στο «» της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου: Άξιζε κάτι περισσότερο η ΑΕΚ που ηττήθηκε με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία.Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοίμασε ένα καλό πλάνο, οι παίκτες του το εκτέλεσαν σχεδόν τέλεια, αλλά η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας βρήκε μια… μαγική στιγμή με τον Μίγια και πήρε άλλη μια νίκη στη League Phase του Champions League, αφήνοντας την ελληνική ομάδα στους τρεις βαθμούς.Καλεσμένος της εκπομπής ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής του παρελθόντος, ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο, αναλύει το ματς και θυμάται στιγμές από το παρελθόν.Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινούνται πλέον Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ που την Πέμπτη δίνουν τις «μάχες» τους σε Europa και Conference League.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού