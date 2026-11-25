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The Football Show: Η ΑΕΚ που άξιζε κάτι καλύτερο στο Κόμο, ευρωπαϊκός ρυθμός για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και καλεσμένος ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο
The Football Show: Η ΑΕΚ που άξιζε κάτι καλύτερο στο Κόμο, ευρωπαϊκός ρυθμός για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και καλεσμένος ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου: Άξιζε κάτι περισσότερο η ΑΕΚ που ηττήθηκε με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοίμασε ένα καλό πλάνο, οι παίκτες του το εκτέλεσαν σχεδόν τέλεια, αλλά η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας βρήκε μια… μαγική στιγμή με τον Μίγια και πήρε άλλη μια νίκη στη League Phase του Champions League, αφήνοντας την ελληνική ομάδα στους τρεις βαθμούς.
Καλεσμένος της εκπομπής ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής του παρελθόντος, ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο, αναλύει το ματς και θυμάται στιγμές από το παρελθόν.
Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινούνται πλέον Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ που την Πέμπτη δίνουν τις «μάχες» τους σε Europa και Conference League.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοίμασε ένα καλό πλάνο, οι παίκτες του το εκτέλεσαν σχεδόν τέλεια, αλλά η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας βρήκε μια… μαγική στιγμή με τον Μίγια και πήρε άλλη μια νίκη στη League Phase του Champions League, αφήνοντας την ελληνική ομάδα στους τρεις βαθμούς.
Καλεσμένος της εκπομπής ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής του παρελθόντος, ο Βεριντιάνο Μαρτσέλο, αναλύει το ματς και θυμάται στιγμές από το παρελθόν.
Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινούνται πλέον Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ που την Πέμπτη δίνουν τις «μάχες» τους σε Europa και Conference League.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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