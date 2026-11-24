Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Στο κάδρο της Μπαρτσελόνα πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού για το «5» – Το παρασκήνιο με τον Ντιαρά
Στο κάδρο της Μπαρτσελόνα πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού για το «5» – Το παρασκήνιο με τον Ντιαρά
Στην αγορά για την απόκτηση σέντερ αναγκάζεται να επιστρέψει η Μπαρτσελόνα, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του Τζος Νίμπο θα τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση για αρκετούς μήνες
Το BasketNews παρουσιάζει πέντε περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό του 29χρονου ψηλού, με δύο εξ αυτών να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό.
Ο λόγος για τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, αλλά και τον Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια, για τον οποίο οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση το προηγούμενο διάστημα.
Οι Καταλανοί καλούνται να κινηθούν υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς οι δύο διαθέσιμες θέσεις μη κοινοτικών παικτών στο ισπανικό πρωτάθλημα καλύπτονται ήδη από τους Τζάστιν Ρόμπινσον και Ταϊρίς Μάρτιν.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ο λόγος για τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, αλλά και τον Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια, για τον οποίο οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση το προηγούμενο διάστημα.
Οι Καταλανοί καλούνται να κινηθούν υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς οι δύο διαθέσιμες θέσεις μη κοινοτικών παικτών στο ισπανικό πρωτάθλημα καλύπτονται ήδη από τους Τζάστιν Ρόμπινσον και Ταϊρίς Μάρτιν.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
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