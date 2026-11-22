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F1 GP Λας Βέγκας: Θρίαμβος Φερστάπεν και Ford (+video)
Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να κερδίσει παρά τα προβλήματα του μονοθέσιου του και την συνεχή πίεση που δέχτηκε από τις Mercedes. Έτσι, χάρισε στην Ford την πρώτη της νίκη στις ΗΠΑ από το μακρινό 1983. Οι McLaren στο podium
Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να κερδίσει παρά τα προβλήματα του μονοθέσιου του και την συνεχή πίεση που δέχτηκε από τις Mercedes. Έτσι, χάρισε στην Ford την πρώτη της νίκη στις ΗΠΑ από το μακρινό 1983. Οι McLaren στο podium
Ήταν ένας αγώνας που θύμιζε εκείνους που διεξάγονται σε οβάλ πίστες. Συνεχή προσπεράσματα, διαφορές μεταξύ μονοθέσιων που σπανίως άγγιζαν το δευτερόλεπτο και επαφές μεταξύ οδηγών.
Αλλά στο τέλος ήταν poleman, Μαξ Φερστάπεν που επικράτησε. Ο Ολλανδός κατάφερε να κερδίσει τόσο τον Ράσελ όσο και τον Αντονέλι έπειτα από 35 αλλαγές στην πρωτοπορία και να επικρατήσει. Και μάλιστα στο podium δεν ανέβηκε τελικά κάποια Mercedes -ο Ράσελ έκανε λάθος, ο Αντονέλι είχε πρόβλημα με το μονοθέσιο- αλλά οι Νόρις και Πιάστρι. Φυσικά υπήρξε δράμα και στην Ferrari με τους Λεκλέρ-Χάμιλτον να έχουν επαφή. Όχι ότι είχαν καμία ελπίδα για τη νίκη έτσι κι αλλιώς.
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