Μπαρτζώκας στους διαιτητές μετά την αποβολή του στο Άρης - Ολυμπιακός: Τι νούμερα είστε σήμερα, βίντεο
Μπαρτζώκας στους διαιτητές μετά την αποβολή του στο Άρης - Ολυμπιακός: Τι νούμερα είστε σήμερα, βίντεο
Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, δέχτηκε 2η τεχνική ποινή, και αποβλήθηκε στην 4η περίοδο του σπουδαίου αγώνα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε 5'49'' πριν από το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη, μετά τη δεύτερη τεχνική ποινή που δέχθηκε στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League.
Στο 4o δεκάλεπτο, ο Έλληνας τεχνικός είχε έντονα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και οι διαμαρτυρίες του είχαν ως συνέπεια να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή, που σήμανε και την αποβολή του.
Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, μάλιστα, η τηλεοπτική μετάδοση τον «έπιασε» να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».
Στο 4o δεκάλεπτο, ο Έλληνας τεχνικός είχε έντονα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και οι διαμαρτυρίες του είχαν ως συνέπεια να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή, που σήμανε και την αποβολή του.
Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, μάλιστα, η τηλεοπτική μετάδοση τον «έπιασε» να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».
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