Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Γλυνιαδάκης: «Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρόβλημα ρόλων, ίσως κάποιοι δεν χωράνε»
Γλυνιαδάκης: «Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρόβλημα ρόλων, ίσως κάποιοι δεν χωράνε»
Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Basketball Show», όπου μίλησε για τον Παναθηναϊκό της φετινής σεζόν και τις προβλήματα που εμφανίζει.
«Δεν περίμενα ότι η Βαλενθια θα είναι πρώτη γιατί έχει κάνει πολλές αλλαγές, αλλά έχει διοικητική σταθερότητα» το σχόλιο για τη βαθμολογία της Euroleague.
«Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρόβλημα ρόλων. Μόνο ο Λεσόρ έχει σταθερό ρόλο, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι θέμα Ομπράντοβιτς να βρει τους ρόλους» η πρώτη του τοποθέτηση για τους «πράσινους».
«Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που θέλουν όλοι την μπάλα στα χέρια τους, χωρίς κάποιος από αυτούς να κάνει και την βρώμικη δουλειά» είπε στη συνέχεια.
«'Ίσως κάποιοι παίκτες δεν χωράνε στον Παναθηναϊκό, ίσως κάποιοι δεν κάνουν τον ρόλο τους σωστά, πρέπει καθένας να αφήσει κάτι. Στην Euroleague πρέπει να αφήσει το "εγώ" και να παίξεις για την ομάδα» ανέφερε ο άλλοτε διεθνής σέντερ, τονίζοντας πως «Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται λύσεις στο "1" και στο "5"».
«Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρόβλημα ρόλων. Μόνο ο Λεσόρ έχει σταθερό ρόλο, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι θέμα Ομπράντοβιτς να βρει τους ρόλους» η πρώτη του τοποθέτηση για τους «πράσινους».
«Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που θέλουν όλοι την μπάλα στα χέρια τους, χωρίς κάποιος από αυτούς να κάνει και την βρώμικη δουλειά» είπε στη συνέχεια.
«'Ίσως κάποιοι παίκτες δεν χωράνε στον Παναθηναϊκό, ίσως κάποιοι δεν κάνουν τον ρόλο τους σωστά, πρέπει καθένας να αφήσει κάτι. Στην Euroleague πρέπει να αφήσει το "εγώ" και να παίξεις για την ομάδα» ανέφερε ο άλλοτε διεθνής σέντερ, τονίζοντας πως «Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται λύσεις στο "1" και στο "5"».
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