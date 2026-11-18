Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ο υπερυπολογιστής στέλνει την Ελλάδα στο Euro 2028
Αυξημένο το ποσοστό της Ελλάδας για πρόκριση στο Euro 2028, ενώ έχει ενδιαφέρον πως διαμορφώνονται τα γκρουπ δυναμικότητας σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή
Αυτό όπως είναι λογικό αυξάνει και τις πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα το Football Meets Data δημοσίευσε τις πιθανότητες πρόκρισης των ευρωπαϊκών ομάδων. Το ποσοστό της Εθνικής μας είναι αρκετά αυξημένο και φτάνει στο 84% με αποτέλεσμα να τη φέρνει και τη 17η θέση.
Αναλυτικά οι 24 ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης είναι οι εξής:
Αγγλία: 100%
Ισπανία: 100%
Γαλλία: 99,5%
Πορτογαλία: 99%
Βέλγιο: 98%
Γερμανία: 97%
Ολλανδία: 96%
Ελβετία: 96%
Ιταλία: 95%
Νορβηγία: 95%
Ουαλία: 94%
Σκωτία: 93%
Δανία: 92%
Κροατία: 89%
Αυστρία: 84%
Ελλάδα: 84%
Σουηδία: 75%
Τουρκία: 62%
Σλοβενία: 62%
Ουγγαρία: 61%
Βόρεια Ιρλανδία: 60%
Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 46%
Σερβία: 45%
🇪🇺 EURO 2028: the likeliest 24 at the finals (as of 18 Nov) Chance to qualify: ~100% 🏴 England ~100% 🇪🇸 Spain 99.5% 🇫🇷 France 99% 🇵🇹 Portugal 98% 🇧🇪 Belgium 97% 🇩🇪 Germany 96% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🇮🇹 Italy 95% 🇳🇴 Norway 94% 🇮🇪 Ireland 94% 🏴 Wales 93% 🏴 Scotland 92% 🇩🇰 Denmark 89% 🇭🇷 Croatia 84% 🇦🇹 Austria 84% 🇬🇷 Greece 75% 🇸🇪 Sweden 62% 🇹🇷 Türkiye 62% 🇸🇮 Slovenia 61% 🇭🇺 Hungary 60% ☘️ Northern Ireland 46% 🇧🇦 BiH 45% 🇷🇸 Serbia -- 44% 🇺🇦 Ukraine 41% 🇸🇰 Slovakia 41% 🇦🇱 Albania 40% 🇨🇿 Czechia 40% 🇮🇸 Iceland 33% 🇽🇰 Kosovo 32% 🇵🇱 Poland 27% 🇮🇱 Israel 20% 🇬🇪 Georgia 19% 🇲🇪 Montenegro 17% 🇷🇴 Romania 9.9% 🇲🇰 North Macedonia 5.5% 🇫🇮 Finland 4.9% 🇧🇾 Belarus 3.0% 🇪🇪 Estonia 2.4% 🇫🇴 Faroe Islands 1.4% 🇲🇹 Malta 1.4% 🇧🇬 Bulgaria 1.1% 🇰🇿 Kazakhstan 0.8% 🇦🇲 Armenia 0.6% 🇱🇺 Luxembourg 0.6% 🇨🇾 Cyprus 0.5% 🇦🇿 Azerbaijan 0.3% 🇲🇩 Moldova 0.2% 🇱🇹 Lithuania 0.1% 🇱🇻 Latvia <0.1% 🇦🇩 Andorra ~0% 🇸🇲 San Marino ~0% 🇬🇮 Gibraltar ~0% 🇱🇮 Liechtenstein 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/eb8j4zEpmT— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026
Το Football Meets Data, μάλιστα το πάει και ένα βήμα παρακάτω, αφού δημοσίευσε ακόμα και τα γκρουπ δυναμικότητας του Euro 2028. Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο 3ο Pot με την Ελβετία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Τουρκία και τη Σλοβενία. Σε κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται έξι ομάδες.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας όπως τα δημοσίευσε το Football Meets Data:
🇪🇺 EURO 2028: projected pots for the finals draw (the likeliest 24, as of 18 Nov) How the pots are made (UEFA regulations, Article 18): 1️⃣ Teams are seeded by the European Qualifiers overall ranking, with every group winner above every runner-up 2️⃣ Hosts 🏴 England go into Pot 1 whenever they qualify 3️⃣ The best-ranked of the other hosts, 🇮🇪 Ireland, 🏴 Scotland and 🏴 Wales, also gets a Pot 1 place if none is there on ranking 4️⃣ Play-off winners go into Pot 4 5️⃣ Six teams per pot Our ranking is projected from each team's chance of winning its qualifying group. Pot 1: 🇪🇸🏴🇫🇷🇵🇹🇧🇪🇮🇪 Pot 2: 🇩🇪🇮🇹🇳🇱🇳🇴🇩🇰🇭🇷 Pot 3: 🇬🇷🇨🇭🇦🇹🇸🇪🇹🇷🇸🇮 Pot 4: 🇭🇺☘️🏴🏴🇧🇦🇷🇸 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/pz4ygLwLci— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026
Θυμίζουμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Σε περίπτωση που η Ελλάδα τοποθετηθεί σε γκρουπ των τεσσάρων θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της τον Σεπτέμβριο του 2027.
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