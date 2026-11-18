🇪🇺 EURO 2028: the likeliest 24 at the finals (as of 18 Nov) Chance to qualify: ~100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ~100% 🇪🇸 Spain 99.5% 🇫🇷 France 99% 🇵🇹 Portugal 98% 🇧🇪 Belgium 97% 🇩🇪 Germany 96% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🇮🇹 Italy 95% 🇳🇴 Norway 94% 🇮🇪 Ireland 94% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 93% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 92% 🇩🇰 Denmark 89% 🇭🇷 Croatia 84% 🇦🇹 Austria 84% 🇬🇷 Greece 75% 🇸🇪 Sweden 62% 🇹🇷 Türkiye 62% 🇸🇮 Slovenia 61% 🇭🇺 Hungary 60% ☘️ Northern Ireland 46% 🇧🇦 BiH 45% 🇷🇸 Serbia -- 44% 🇺🇦 Ukraine 41% 🇸🇰 Slovakia 41% 🇦🇱 Albania 40% 🇨🇿 Czechia 40% 🇮🇸 Iceland 33% 🇽🇰 Kosovo 32% 🇵🇱 Poland 27% 🇮🇱 Israel 20% 🇬🇪 Georgia 19% 🇲🇪 Montenegro 17% 🇷🇴 Romania 9.9% 🇲🇰 North Macedonia 5.5% 🇫🇮 Finland 4.9% 🇧🇾 Belarus 3.0% 🇪🇪 Estonia 2.4% 🇫🇴 Faroe Islands 1.4% 🇲🇹 Malta 1.4% 🇧🇬 Bulgaria 1.1% 🇰🇿 Kazakhstan 0.8% 🇦🇲 Armenia 0.6% 🇱🇺 Luxembourg 0.6% 🇨🇾 Cyprus 0.5% 🇦🇿 Azerbaijan 0.3% 🇲🇩 Moldova 0.2% 🇱🇹 Lithuania 0.1% 🇱🇻 Latvia <0.1% 🇦🇩 Andorra ~0% 🇸🇲 San Marino ~0% 🇬🇮 Gibraltar ~0% 🇱🇮 Liechtenstein 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/eb8j4zEpmT — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026

🇪🇺 EURO 2028: projected pots for the finals draw (the likeliest 24, as of 18 Nov) How the pots are made (UEFA regulations, Article 18): 1️⃣ Teams are seeded by the European Qualifiers overall ranking, with every group winner above every runner-up 2️⃣ Hosts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England go into Pot 1 whenever they qualify 3️⃣ The best-ranked of the other hosts, 🇮🇪 Ireland, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland and 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales, also gets a Pot 1 place if none is there on ranking 4️⃣ Play-off winners go into Pot 4 5️⃣ Six teams per pot Our ranking is projected from each team's chance of winning its qualifying group. Pot 1: 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇵🇹🇧🇪🇮🇪 Pot 2: 🇩🇪🇮🇹🇳🇱🇳🇴🇩🇰🇭🇷 Pot 3: 🇬🇷🇨🇭🇦🇹🇸🇪🇹🇷🇸🇮 Pot 4: 🇭🇺☘️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇧🇦🇷🇸 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/pz4ygLwLci — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026

Ιρλανδία: 94%Ουαλία: 94%Σκωτία: 93%Δανία: 92%Κροατία: 89%Αυστρία: 84%Ελλάδα: 84%Σουηδία: 75%Τουρκία: 62%Σλοβενία: 62%Ουγγαρία: 61%Βόρεια Ιρλανδία: 60%Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 46%Σερβία: 45%Το Football Meets Data, μάλιστα το πάει και ένα βήμα παρακάτω, αφού δημοσίευσε ακόμα και τα γκρουπ δυναμικότητας του Euro 2028. Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο 3ο Pot με την Ελβετία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Τουρκία και τη Σλοβενία. Σε κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται έξι ομάδες.Θυμίζουμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Σε περίπτωση που η Ελλάδα τοποθετηθεί σε γκρουπ των τεσσάρων θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της τον Σεπτέμβριο του 2027.