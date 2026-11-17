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Ο Βανς απαντά στα σενάρια για επικείμενη μεγάλη κρίση: «Δεν χρειάζεται να χτίζετε καταφύγια, να αποθηκεύετε τρόφιμα και νερό»
Ο Βανς απαντά στα σενάρια για επικείμενη μεγάλη κρίση: «Δεν χρειάζεται να χτίζετε καταφύγια, να αποθηκεύετε τρόφιμα και νερό»
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες εν μέσω φημών για εκτεταμένο μπλακάουτ – Τι είπε για τις στρατιωτικές προετοιμασίες και τη δοκιμή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης
Στις φήμες και τα σενάρια που διακινούνται εδώ και μερικές εβδομάδες (κα τα οποία έχουν φτάσει και στην Ευρώπη) για μια μεγάλη κρίση που έρχεται και την ανάγκη οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι, απάντησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφο του Fox News αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να λάβουν έκτακτα μέτρα, όπως η κατασκευή καταφυγίων ή η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων και νερού και η απάντησή του ήταν κατηγορηματική.
«Πολλοί φίλοι μου επικοινώνησαν μαζί μου και με ρώτησαν: "Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα καταφύγιο ή να αποθηκεύσουμε τρόφιμα και νερό;". Η απάντησή μου ήταν "Όχι"» είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν βλέπουμε κάποια κρίση να πλησιάζει, αλλά θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
Ο Τζέι ντι Βανς εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτρέψει τα χειρότερα δυνατά σενάρια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους, εφόσον αυτά προκύψουν. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα αποτρέψουμε τις χειρότερες εξελίξεις και, ταυτόχρονα, ότι θα είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε εάν συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, εάν, ο μη γένοιτο, προκύψει μια τέτοια κατάσταση.
Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει κάποια επικείμενη κρίση, επιχειρώντας να περιορίσει την αυξανόμενη ανησυχία που έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με κυβερνητικές και στρατιωτικές προετοιμασίες.
Σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει συνδεθεί με το ενδεχόμενο εκτεταμένου μπλακάουτ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για μια συνηθισμένη δοκιμή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA).
Η δοκιμή θα διαρκέσει ένα λεπτό και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, χωρίς να αποσταλούν ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα.
«Πολλοί φίλοι μου επικοινώνησαν μαζί μου και με ρώτησαν: "Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα καταφύγιο ή να αποθηκεύσουμε τρόφιμα και νερό;". Η απάντησή μου ήταν "Όχι"» είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν βλέπουμε κάποια κρίση να πλησιάζει, αλλά θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
🚨 JUST IN: VP JD Vance responds to whether people need to stock up for a massive impending catastrophe— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026
"I've had a lot of my friends reach out and say, 'should we be preparing to build a bunker or to stock up on food and water?' And my answer to that is NO."
"We do NOT see… pic.twitter.com/5iWlj22vmW
Ο Τζέι ντι Βανς εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτρέψει τα χειρότερα δυνατά σενάρια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους, εφόσον αυτά προκύψουν. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα αποτρέψουμε τις χειρότερες εξελίξεις και, ταυτόχρονα, ότι θα είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε εάν συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τι είπε για τις στρατιωτικές προετοιμασίεςΟ Βανς επισήμανε ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αφορά συνήθεις κυβερνητικές διαδικασίες, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στρατιωτικών υποδομών.
Όπως εξήγησε, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, εάν, ο μη γένοιτο, προκύψει μια τέτοια κατάσταση.
Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει κάποια επικείμενη κρίση, επιχειρώντας να περιορίσει την αυξανόμενη ανησυχία που έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με κυβερνητικές και στρατιωτικές προετοιμασίες.
Οι φήμες για γενικευμένο μπλακάουτ και η δοκιμή του συστήματος ειδοποίησηςΟι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται εν μέσω έντονης φημολογίας για αυτό που στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφεται ως «ώρα διακοπής ρεύματος», η οποία φέρεται να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.
Σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει συνδεθεί με το ενδεχόμενο εκτεταμένου μπλακάουτ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για μια συνηθισμένη δοκιμή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA).
Η δοκιμή θα διαρκέσει ένα λεπτό και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, χωρίς να αποσταλούν ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα.
Οι κινήσεις Χέγκσεθ που προκάλεσαν ανησυχίαΤην ίδια στιγμή, ερωτήματα και σενάρια σχετικά με πιθανούς επικείμενους κινδύνους έχουν προκαλέσει και οι ενέργειες του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την ενίσχυση της δυνατότητας των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ να λειτουργούν αυτόνομα σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Οι σχετικές κινήσεις έχουν τροφοδοτήσει εικασίες περί προετοιμασίας για μια σοβαρή κρίση, ωστόσο εντάσσονται σε σχέδια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ενεργειακής αυτονομίας των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ένδειξη ότι αναμένεται άμεσα κάποια έκτακτη κατάσταση.
Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ένδειξη ότι αναμένεται άμεσα κάποια έκτακτη κατάσταση.
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