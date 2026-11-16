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Πέθανε ο διεθνής διαιτητής Νίκος Αγγελάκης στα 60 του χρόνια
Πέθανε ο διεθνής διαιτητής Νίκος Αγγελάκης στα 60 του χρόνια
Ο εκλιπών είχε διατελέσει επίσης και στέλεχος του Άρη, τον οποίο είχε υπηρετήσει από διάφορα πόστα
Ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες διαιτητές ποδοσφαίρου των περασμένων ετών, ο Νίκος Αγγελάκης πέθανε σε ηλικία 60 ετών.
Ο εκλιπών είχε αναδειχθεί κορυφαίος Έλληνας ρέφερι το 1998 ενώ δυο χρόνια αργότερα έγινε διεθνής και πήρε το σήμα της ΟΥΕΦΑ. Σφύριξε πολλά ντέρμπι του Ελληνικού πρωταθλήματος στην καριέρα του.
Μετά το τέλος της διαιτητικής του καριέρας, ο Νίκος Αγγελάκης υπηρέτησε τον Άρη από διάφορα πόστα και αυτό καθώς πριν ξεκινήσει την πορεία του ως φέρει είχε βρεθεί στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Αγγελάκη: «Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα φτωχότερη καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αγγελάκης σε ηλικία 60 ετών.
Ένας άνθρωπος που το επίθετό του είναι ταυτισμένο με την ιστορία του συλλόγου. Υπήρξε εγγονός του θρυλικού Νίκου Αγγελάκη και γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρήγα Αγγελάκη.
Ο εκλιπών ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ και στη συνέχεια επέλεξε τον δρόμο της διαιτησίας όπου έφτασε μέχρι την κορυφή καθώς τη σεζόν 1997-´98 αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Το 2000 ήρθε και η διεθνής αναγνώριση αφού έγινε διαιτητής FIFA.
Διατέλεσε, επίσης, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Παράλληλα, εκπροσώπησε τον σύλλογο σε ΕΠΟ και Super League.
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Αγγελάκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο εκλιπών είχε αναδειχθεί κορυφαίος Έλληνας ρέφερι το 1998 ενώ δυο χρόνια αργότερα έγινε διεθνής και πήρε το σήμα της ΟΥΕΦΑ. Σφύριξε πολλά ντέρμπι του Ελληνικού πρωταθλήματος στην καριέρα του.
Μετά το τέλος της διαιτητικής του καριέρας, ο Νίκος Αγγελάκης υπηρέτησε τον Άρη από διάφορα πόστα και αυτό καθώς πριν ξεκινήσει την πορεία του ως φέρει είχε βρεθεί στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Αγγελάκη: «Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα φτωχότερη καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αγγελάκης σε ηλικία 60 ετών.
Ένας άνθρωπος που το επίθετό του είναι ταυτισμένο με την ιστορία του συλλόγου. Υπήρξε εγγονός του θρυλικού Νίκου Αγγελάκη και γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρήγα Αγγελάκη.
Ο εκλιπών ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ και στη συνέχεια επέλεξε τον δρόμο της διαιτησίας όπου έφτασε μέχρι την κορυφή καθώς τη σεζόν 1997-´98 αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Το 2000 ήρθε και η διεθνής αναγνώριση αφού έγινε διαιτητής FIFA.
Διατέλεσε, επίσης, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Παράλληλα, εκπροσώπησε τον σύλλογο σε ΕΠΟ και Super League.
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Αγγελάκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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