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Παναθηναϊκός: Νέα μορφή ο χλοοτάπητας στο ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός: Νέα μορφή ο χλοοτάπητας στο ΟΑΚΑ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο ΟΑΚΑ και ο χλοοτάπητας πήρε νέα μορφή κάτι που θα φανεί από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
Ένας σημαντικός κύκλος εργασιών που γίνονταν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ και αφορούσε στον χλοοτάπητα. Όπως γίνει γνωστό ο νέος χλοοτάπητας θα είναι υβριδικός με ποσοστό αναλογίας 95%-5%.
Η εικόνα του χλοοτάπητα θα είναι αλλαγμένη ήδη από το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΟΦΗ και φυσικά αναμένεται να είναι καλύτερη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο χλοοτάπητας θα έχει περισσότερη σταθερότητα και βελτιωμένη αίσθηση για τους ποδοσφαιριστές κάτι που ήταν το ζητούμενο από την πρώτη στιγμή όταν και πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι αλήθεια ότι από το καλοκαίρι είχαν προκύψει προβλήματα με τον χλοοτάπητα και η «πράσινη» ΠΑΕ είχε θέσει ως βασική της προτεραιότητα να κάνει εργασίες που θα τον βελτίωναν.
Η εικόνα του χλοοτάπητα θα είναι αλλαγμένη ήδη από το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΟΦΗ και φυσικά αναμένεται να είναι καλύτερη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο χλοοτάπητας θα έχει περισσότερη σταθερότητα και βελτιωμένη αίσθηση για τους ποδοσφαιριστές κάτι που ήταν το ζητούμενο από την πρώτη στιγμή όταν και πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι αλήθεια ότι από το καλοκαίρι είχαν προκύψει προβλήματα με τον χλοοτάπητα και η «πράσινη» ΠΑΕ είχε θέσει ως βασική της προτεραιότητα να κάνει εργασίες που θα τον βελτίωναν.
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