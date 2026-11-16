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Superbet League 2: Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες, 2-0 τον Ολυμπιακό Β’, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες, 2-0 τον Ολυμπιακό Β’, δείτε τα γκολ
Σημαντική νίκη για τον Πανιώνιο που επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού Β’ και παραμένει στο κυνήγι της ανόδου
Στις επιτυχίες επέστρεψε ο Πανιώνιος που επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού Β’ για την 11η αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε τους 20 βαθμούς και βρίσκεται στο -1 από τη 2η της βαθμολογίας Καλλιθέα, ενώ στο -8 είναι από την πρωτοπόρο Μαρκό. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους παρέμειναν στους έξι βαθμούς και βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.
Ο Πανιώνιος άνοιξε το σκορ στο 13’ με τον Μούργο, ο οποίος αιφνιδίασε τον Γεωργακόπουλο με ένα σουτ από πλάγια θέση. Το δεύτερο γκολ για τους «κυανέρυθρους» ήρθε στο 52ο λεπτό με ένα υποδειγματικό σουτ του Ταβάρες. Να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο της Τρίπολης και όχι στη Νέα Σμύρνη.
Στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική η Νίκη Βόλου επικράτησε 2-1 του Πύργου και πλησίασε στο -1 από τη 2η θέση.
Η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου-Πανθρακικός 2-0
(31' πέν. Μπουλάρι, 90'+4' Πρεβεζιάνος)
Πανσερραϊκός-Αναγ. Καρδίτσας 2-0
(9' πεν. Πασάς, 55' Τσέλιος)
Asteras AKTOR B-ΠΑΟΚ Β 4-0
(19', 71' Γραμμένος, 41', 67' Κόλα)
ΑΕΛ Novibet-Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
12:30 Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1
(73' Καραμπέρης - 33' Μπαουτίστα)
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Μαρκό-Ζάκυνθος 6-0
(5' Μπετσίροβιτς, 17' Σεμπά, 18', 56' Ελ Αραμπί, 74' Γιόχανσον, 77' Βοΐλης)
Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β 2-0
(13' Μούργος, 52' Ταβάρες)
Νίκη Βόλου-Πύργος 2-1
Ο Πανιώνιος άνοιξε το σκορ στο 13’ με τον Μούργο, ο οποίος αιφνιδίασε τον Γεωργακόπουλο με ένα σουτ από πλάγια θέση. Το δεύτερο γκολ για τους «κυανέρυθρους» ήρθε στο 52ο λεπτό με ένα υποδειγματικό σουτ του Ταβάρες. Να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο της Τρίπολης και όχι στη Νέα Σμύρνη.
Στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική η Νίκη Βόλου επικράτησε 2-1 του Πύργου και πλησίασε στο -1 από τη 2η θέση.
Η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου-Πανθρακικός 2-0
(31' πέν. Μπουλάρι, 90'+4' Πρεβεζιάνος)
Πανσερραϊκός-Αναγ. Καρδίτσας 2-0
(9' πεν. Πασάς, 55' Τσέλιος)
Asteras AKTOR B-ΠΑΟΚ Β 4-0
(19', 71' Γραμμένος, 41', 67' Κόλα)
ΑΕΛ Novibet-Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
12:30 Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1
(73' Καραμπέρης - 33' Μπαουτίστα)
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Μαρκό-Ζάκυνθος 6-0
(5' Μπετσίροβιτς, 17' Σεμπά, 18', 56' Ελ Αραμπί, 74' Γιόχανσον, 77' Βοΐλης)
Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β 2-0
(13' Μούργος, 52' Ταβάρες)
Νίκη Βόλου-Πύργος 2-1
(32' Πασαλίδης, 71' Πλέγας / 68' Λάζαρης)
Η βαθμολογία
Μαρκό 29
Athens Kallithea 21
---------------------------------
Νίκη Βόλου 20
ΑΕΛ Novibet 20
Πανιώνιος 20
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Τρίπολης Β' 16
Πανθρακικός 13
Αναγέννηση Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσούπολης 9
---------------------------------
Απόλλων Καλαμαριάς 9
Πύργος 9
Ολυμπιακός Β' 6
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
Η βαθμολογία
Μαρκό 29
Athens Kallithea 21
---------------------------------
Νίκη Βόλου 20
ΑΕΛ Novibet 20
Πανιώνιος 20
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Τρίπολης Β' 16
Πανθρακικός 13
Αναγέννηση Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσούπολης 9
---------------------------------
Απόλλων Καλαμαριάς 9
Πύργος 9
Ολυμπιακός Β' 6
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
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