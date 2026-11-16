Ο 43χρονος παλαίμαχος επιθετικός αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην πατρίδα του και να ασχοληθεί με την εκτροφή ζώων





Ο 43χρονος πρώην επιθετικός, τον οποίο θυμούνται και οι φίλοι του





🚨 Former Benfica striker Oscar Cardozo becomes full-time cattle rancher - Oscar Cardozo is now a full-time cattle rancher after retiring from football - The 43-year-old looks after cows, bulls and mules at his estate, Estancia Tacuara 07, in Paraguay's Chaco region - He began breeding Senepol cattle in the final years of his career and won recognition at Paraguayan livestock shows - He retired in April 2026 after eight seasons at Paraguayan club Libertad, where he scored over 100 goals - He scored 172 goals in 293 games for Benfica from 2007 to 2014, making him their all-time top foreign scorer - He won two Portuguese titles and reached two Europa League finals with Benfica - He scored 12 goals in 57 games for Paraguay and helped them reach the 2010 World Cup quarter-finals — Football Culture (@CultFooty) November 16, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «El Nacional», ο άλλοτε διεθνής φορ έχει απομακρυνθεί πλέον από τη δράση και έχει εγκατασταθεί σε ένα ράντσο στην απομονωμένη περιοχή Τσάκο της Παραγουάης, όπου ασχολείται με την εκτροφή ζώων.







Η σπουδαία πορεία στην Ευρώπη και το πέρασμα από τον Ολυμπιακό



Ο Καρντόσο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Παραγουάη, προτού μετακομίσει το 2006 στην Αργεντινή για λογαριασμό της Νιούελς Ολντ Μπόις.



Η μεγάλη ευρωπαϊκή ευκαιρία ήρθε το 2007, όταν υπέγραψε στην Μπενφίκα. Εκεί πραγματοποίησε μία εξαιρετική επταετία, πετυχαίνοντας 172 γκολ και μοιράζοντας 38 ασίστ σε 293 συμμετοχές.





Κλείσιμο 🚨 𝗡𝗘𝗪: After 23 years in football, Óscar Cardozo now spends his days raising cattle on a very quiet ranch in Paraguay, away from football, away from society. He has a big passion for ranching and a huge love for animals. The former Benfica striker retired in April at 43, having scored 172 goals for the Portuguese club and helped Paraguay reach the 2010 World Cup quarter-finals. After years of packed stadiums and European nights, he has found peace back home, caring for his animals. ❤️ 🌅 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2026

Με την πορτογαλική ομάδα πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς του Europa League, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά το 2012.



Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Τράμπζονσπορ, με την οποία σημείωσε 28 γκολ σε 66 παιχνίδια, πριν ακολουθήσει το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε η επιστροφή του στην Παραγουάη και η πολυετής παρουσία του στη Λιμπερτάδ, όπου συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών του.



Το Μουντιάλ του 2010 και η χαμένη ευκαιρία απέναντι στην Ισπανία



Μία εντελώς διαφορετική καθημερινότητα από εκείνη που είχε συνηθίσει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα απολαμβάνει πλέον ο Όσκαρ Καρντόσο , ο οποίος μετά το τέλος της σπουδαίας καριέρας του επέλεξε να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία στην πατρίδα του, την Παραγουάη Ο 43χρονος πρώην επιθετικός, τον οποίο θυμούνται και οι φίλοι του Ολυμπιακού από το πέρασμά του από τον Πειραιά, ολοκλήρωσε τον περασμένο Απρίλιο μία ποδοσφαιρική διαδρομή 23 ετών, έχοντας αγωνιστεί σε σημαντικούς συλλόγους και αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.Σύμφωνα με δημοσίευμα του «El Nacional», ο άλλοτε διεθνής φορ έχει απομακρυνθεί πλέον από τη δράση και έχει εγκατασταθεί σε ένα ράντσο στην απομονωμένη περιοχή Τσάκο της Παραγουάης, όπου ασχολείται με την εκτροφή ζώων.Μάλιστα, όπως αναφέρεται, έχει βρει την ηρεμία του στη νέα του ενασχόληση, αφιερώνοντας τον χρόνο του στα βοοειδή, τους ταύρους και τα μουλάρια που διαθέτει.Ο Καρντόσο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Παραγουάη, προτού μετακομίσει το 2006 στην Αργεντινή για λογαριασμό της Νιούελς Ολντ Μπόις.Η μεγάλη ευρωπαϊκή ευκαιρία ήρθε το 2007, όταν υπέγραψε στην Μπενφίκα. Εκεί πραγματοποίησε μία εξαιρετική επταετία, πετυχαίνοντας 172 γκολ και μοιράζοντας 38 ασίστ σε 293 συμμετοχές.Με την πορτογαλική ομάδα πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς του Europa League, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά το 2012.Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Τράμπζονσπορ, με την οποία σημείωσε 28 γκολ σε 66 παιχνίδια, πριν ακολουθήσει το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε η επιστροφή του στην Παραγουάη και η πολυετής παρουσία του στη Λιμπερτάδ, όπου συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών του.

Ο Καρντόσο είχε σημαντική παρουσία και στην εθνική Παραγουάης, μετρώντας 57 συμμετοχές και 12 γκολ μέχρι την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το 2023.



Η κορυφαία στιγμή της διεθνούς καριέρας του ήταν αναμφίβολα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, όταν η Παραγουάη έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της μέχρι τα προημιτελικά.



Εκεί αντιμετώπισε την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 και στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Καρντόσο είχε την ευκαιρία να αλλάξει την ιστορία της αναμέτρησης, όμως αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συγκεκριμένης διοργάνωσης.



Πλέον, αρκετά χρόνια μετά τις μεγάλες ποδοσφαιρικές του παραστάσεις, ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού έχει αφήσει πίσω του τα γήπεδα και έχει επιλέξει μια ήρεμη ζωή στην Παραγουάη, μακριά από τη δημοσιότητα και τα φώτα του ποδοσφαίρου.