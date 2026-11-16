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Ο λόγος που ο Πέδρι έχει ζωγραφισμένη μία μπανάνα στα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Ο λόγος που ο Πέδρι έχει ζωγραφισμένη μία μπανάνα στα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα νέα ποδοσφαιρικά παπούτσια του μέσου της Μπαρτσελόνα, στα οποία διακρίνεται το emoji της μπανάνας
Μία μικρή λεπτομέρεια στα ποδοσφαιρικά παπούτσια του Πέδρι έχει τραβήξει την προσοχή των φίλων του ποδοσφαίρου, καθώς ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα έχει επιλέξει να προσθέσει ένα emoji μπανάνας στα Adidas Predator που φοράει στους αγωνιστικούς χώρους.
Πίσω από το συγκεκριμένο σύμβολο, ωστόσο, κρύβεται μία ξεχωριστή ιστορία, άμεσα συνδεδεμένη με την καταγωγή και την οικογένειά του.
Ο Πέδρι γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κανάρια Νησιά, μία περιοχή της Ισπανίας που είναι ιδιαίτερα γνωστή για την παραγωγή μπανάνας και συγκεκριμένα για το περίφημο Plátano de Canarias. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς αποτελεί και πρεσβευτή του.
Ένας ακόμη λόγος για την επιλογή του είναι το παρατσούκλι «Mr. Banana», το οποίο του έχει αποδώσει ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα, Ζιλ Κουντέ.
Η σύνδεση, όμως, είναι και οικογενειακή. Η μητέρα του Ισπανού ποδοσφαιριστή εργαζόταν στο παρελθόν σε φυτεία μπανάνας στα Κανάρια Νησιά, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο σύμβολο ακόμη πιο ιδιαίτερο για τον ίδιο.
Πίσω από το συγκεκριμένο σύμβολο, ωστόσο, κρύβεται μία ξεχωριστή ιστορία, άμεσα συνδεδεμένη με την καταγωγή και την οικογένειά του.
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Ο Πέδρι γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κανάρια Νησιά, μία περιοχή της Ισπανίας που είναι ιδιαίτερα γνωστή για την παραγωγή μπανάνας και συγκεκριμένα για το περίφημο Plátano de Canarias. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς αποτελεί και πρεσβευτή του.
Ένας ακόμη λόγος για την επιλογή του είναι το παρατσούκλι «Mr. Banana», το οποίο του έχει αποδώσει ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα, Ζιλ Κουντέ.
Η σύνδεση, όμως, είναι και οικογενειακή. Η μητέρα του Ισπανού ποδοσφαιριστή εργαζόταν στο παρελθόν σε φυτεία μπανάνας στα Κανάρια Νησιά, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο σύμβολο ακόμη πιο ιδιαίτερο για τον ίδιο.
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