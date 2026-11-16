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Superbet League 2: Με πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί η Μαρκό διέλυσε με 6-0 την Ζάκυνθο
Superbet League 2: Με πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί η Μαρκό διέλυσε με 6-0 την Ζάκυνθο
Ο Μαροκινός φορ σκόραρε δύο φορές (18, 56') και έκανε τη διαφορά για την ομάδα του κόντρα στους νησιώτες - Τα υπόλοιπα γκολ σημείωσαν οι Μπετζίροβιτς (5'), Σεμπά (17'), Γιόχανσον (74') και Βοΐλης (77')
Ένα άνετο, όπως αποδείχθηκε, μεσημέρι είχε σήμερα (16/11) η Μαρκό, που διέλυσε με 6-0 την ουραγό Ζάκυνθο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Superbet League 2 και αποσπάστηκε 8 πόντους από την 2η του βαθμολογικού πίνακα, Athens Kallithea (29-21 οι βαθμοί).
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν ο πρωταγωνιστής των γηπεδούχων με «ντοπιέτα» (18', 56'), ενώ δίχτυα βρήκαν επίσης οι Μπετζίροβιτς (5'), Σεμπά (17'), Γιόχανσον (74') και Βοϊλης (77') για την ομάδα από το Μαρκόπουλο που έφτασε τους 29 πόντους, ενώ ο σύλλογος από το Ιόνιο έμεινε στους 4.
Το ματς:
Οι γηπεδούχοι πήραν πολύ νωρίς «κεφάλι» στο σκορ, με τον Μπετζίροβιτς στο 5ο λεπτό να κάνει το 1-0. Ακολούθησε (στο 17' και το 18') ένα δίλεπτο «φωτιά» με τους δυο πρώην άσους του Ολυμπιακού, Σεμπά και Ελ Αραμπί να σημειώνουν το 2 και το 3-0 αντίστοιχα και ουσιαστικά να κλειδώνουν τη νίκη.
Ο Μαροκινός στράικερ πάντως δεν σταμάτησε εκεί, αφού πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 56', ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Στο 74ο λεπτό ο Γιόχανσον που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή έκανε το 5-0, ενώ τρία λεπτά μετά (77') ο Βοϊλης διαμόρφωσε το τελικό 6-0.
Μαρκό: Εξαρχος, Τσακνης, Σμαλης, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος, Μπουσάϊ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μπετζίροβιτς, Ελ Αραμπί, Μεντόζα.
Ζάκυνθος: Τσόγκας, Σινγκ, Λαζαρίδης, Ρωιμπας, Πατευράκης, Κασε, Παναγιωτούδης, Ανανιάδης, Μαρνέζος, Κάσσος, Χατζηδημητρίου.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0
Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β' 4-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1
Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0
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Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν ο πρωταγωνιστής των γηπεδούχων με «ντοπιέτα» (18', 56'), ενώ δίχτυα βρήκαν επίσης οι Μπετζίροβιτς (5'), Σεμπά (17'), Γιόχανσον (74') και Βοϊλης (77') για την ομάδα από το Μαρκόπουλο που έφτασε τους 29 πόντους, ενώ ο σύλλογος από το Ιόνιο έμεινε στους 4.
Το ματς:
Οι γηπεδούχοι πήραν πολύ νωρίς «κεφάλι» στο σκορ, με τον Μπετζίροβιτς στο 5ο λεπτό να κάνει το 1-0. Ακολούθησε (στο 17' και το 18') ένα δίλεπτο «φωτιά» με τους δυο πρώην άσους του Ολυμπιακού, Σεμπά και Ελ Αραμπί να σημειώνουν το 2 και το 3-0 αντίστοιχα και ουσιαστικά να κλειδώνουν τη νίκη.
Ο Μαροκινός στράικερ πάντως δεν σταμάτησε εκεί, αφού πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 56', ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Στο 74ο λεπτό ο Γιόχανσον που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή έκανε το 5-0, ενώ τρία λεπτά μετά (77') ο Βοϊλης διαμόρφωσε το τελικό 6-0.
Μαρκό: Εξαρχος, Τσακνης, Σμαλης, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος, Μπουσάϊ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μπετζίροβιτς, Ελ Αραμπί, Μεντόζα.
Ζάκυνθος: Τσόγκας, Σινγκ, Λαζαρίδης, Ρωιμπας, Πατευράκης, Κασε, Παναγιωτούδης, Ανανιάδης, Μαρνέζος, Κάσσος, Χατζηδημητρίου.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0
Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β' 4-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1
Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' (14:45)
Νίκη Βόλου - Πύργος (15:00)
Πηγή: gazzetta.gr
Νίκη Βόλου - Πύργος (15:00)
Πηγή: gazzetta.gr
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