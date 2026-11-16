Μπαρτζώκας για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη: Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε δίκαια
Μπαρτζώκας για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη: Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε δίκαια
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε από την Κύπρο και για το παιχνίδι της Τρίτης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Τι είπε ο Κώστας Παπανικολάου
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου αντιμετωπίσει στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά την άφιξη της ομάδας στο νησί μίλησε για το παιχνίδι με τον Άρη αλλά και γι' αυτό με τη Μακάμπι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην ήττα μας από τον Άρη και τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Δεν ανταποκριθήκαμε στην σκληρότητα που έβγαλε ο Άρης στην άμυνά του. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δίκαια χάσαμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καιρός για να αναλύσεις τι έγινε. Δεν προλάβαμε καν να δείξουμε στα παιδιά την ανάλυση του χθεσινού ματς, γιατί πρέπει να δείξουμε πώς παίζει η Μακάμπι, την οποία αντιμετωπίζουμε αύριο. Κάθε δύο ημέρες υπάρχει παιχνίδι και μάλιστα παιχνίδι εκτός έδρας, απαιτητικό, όπως κάθε ματς EuroLeague».
Σχετικά με την Μακάμπι, η οποία είναι ανεβασμένη ψυχολογικά μετά τις νίκες επί της Χάποελ, ο κόουτς είπε: «Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Στην EuroLeague δεν υπάρχει εύκολο ματς, είτε παίζεις εντός, είτε εκτός. Έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας, προφανώς με την ποιότητα του αντιπάλου και με τις συνθήκες με τις οποίες γίνονται. Αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι μας υπάρχει ένα δεδομένο, που είναι οι τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια και τον Μιλουτίνοφ που λείπει από την frontline, οπότε το βάρος επιθετικό και αμυντικό αλλά και των ριμπάουντ πρέπει να κατανεμηθεί στους άλλους παίκτες μας.
Πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά γιατί το παιχνίδι είναι απαιτητικό και νίκη πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχουμε με πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και αρκετούς τραυματίες, το σημαντικό είναι η νίκη και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ματς μπορούμε. Πρέπει να ξεχάσουμε την τελευταία νίκη. Θα θέλαμε λοιπόν να παίξουμε πολύ καλύτερα από χθες, πολύ πιο ομαδικά, να προσέξουμε τις κατοχές μας, να μην δώσουμε την μπάλα στα χέρι του αντιπάλου να εκτελέσουμε καλύτερα και να έχουμε καλύτερη δημιουργία».
Από την πλευρά του ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου μίλησε και αυτός σχετικά με το παιχνίδι με τον Άρη αναφέροντας: «Σίγουρα το χθεσινοβραδινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του αγώνα και δεν ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης μέσα στο παρκέ. Ήταν άσχημος ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να κοιτάξεις μπροστά, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις από αυτόν τον αγώνα και να κοιτάξεις μπροστά γιατί η σεζόν προχωρά. Το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου να χαλάσουμε περισσότερη ουσία από την βασική που πρέπει να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε για ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, ώστε να επανέλθουμε στις νίκες».
Για το ότι το ματς γίνεται στην Κύπρο ο Κώστας Παπανικολάου σχολίασε: «Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, καθώς μπορεί να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι ο κυπριακός λαός θα μας στηρίξει και ανυπομονούμε να βρεθούμε αύριο στο γήπεδο, για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη».
Για το άσχημο ξεκίνημα της Μακάμπι μέχρι στιγμής στην EuroLeague ο αρχηγός μας είπε: «Το γεγονός ότι μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν δεν σημαίνει ότι αυτομάτως είναι κακή ομάδα. Έχουμε δει ότι η Euroleague είναι πολύ αμείλικτη και ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αν υποτιμήσεις έναν αντίπαλο ή ένα παιχνίδι, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά του αγώνα, κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο».
Μετά την άφιξη της ομάδας στο νησί μίλησε για το παιχνίδι με τον Άρη αλλά και γι' αυτό με τη Μακάμπι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην ήττα μας από τον Άρη και τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Δεν ανταποκριθήκαμε στην σκληρότητα που έβγαλε ο Άρης στην άμυνά του. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δίκαια χάσαμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καιρός για να αναλύσεις τι έγινε. Δεν προλάβαμε καν να δείξουμε στα παιδιά την ανάλυση του χθεσινού ματς, γιατί πρέπει να δείξουμε πώς παίζει η Μακάμπι, την οποία αντιμετωπίζουμε αύριο. Κάθε δύο ημέρες υπάρχει παιχνίδι και μάλιστα παιχνίδι εκτός έδρας, απαιτητικό, όπως κάθε ματς EuroLeague».
Σχετικά με την Μακάμπι, η οποία είναι ανεβασμένη ψυχολογικά μετά τις νίκες επί της Χάποελ, ο κόουτς είπε: «Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Στην EuroLeague δεν υπάρχει εύκολο ματς, είτε παίζεις εντός, είτε εκτός. Έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας, προφανώς με την ποιότητα του αντιπάλου και με τις συνθήκες με τις οποίες γίνονται. Αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι μας υπάρχει ένα δεδομένο, που είναι οι τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια και τον Μιλουτίνοφ που λείπει από την frontline, οπότε το βάρος επιθετικό και αμυντικό αλλά και των ριμπάουντ πρέπει να κατανεμηθεί στους άλλους παίκτες μας.
Πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά γιατί το παιχνίδι είναι απαιτητικό και νίκη πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχουμε με πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και αρκετούς τραυματίες, το σημαντικό είναι η νίκη και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ματς μπορούμε. Πρέπει να ξεχάσουμε την τελευταία νίκη. Θα θέλαμε λοιπόν να παίξουμε πολύ καλύτερα από χθες, πολύ πιο ομαδικά, να προσέξουμε τις κατοχές μας, να μην δώσουμε την μπάλα στα χέρι του αντιπάλου να εκτελέσουμε καλύτερα και να έχουμε καλύτερη δημιουργία».
Από την πλευρά του ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου μίλησε και αυτός σχετικά με το παιχνίδι με τον Άρη αναφέροντας: «Σίγουρα το χθεσινοβραδινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του αγώνα και δεν ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης μέσα στο παρκέ. Ήταν άσχημος ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να κοιτάξεις μπροστά, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις από αυτόν τον αγώνα και να κοιτάξεις μπροστά γιατί η σεζόν προχωρά. Το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου να χαλάσουμε περισσότερη ουσία από την βασική που πρέπει να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε για ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, ώστε να επανέλθουμε στις νίκες».
Για το ότι το ματς γίνεται στην Κύπρο ο Κώστας Παπανικολάου σχολίασε: «Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, καθώς μπορεί να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι ο κυπριακός λαός θα μας στηρίξει και ανυπομονούμε να βρεθούμε αύριο στο γήπεδο, για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη».
Για το άσχημο ξεκίνημα της Μακάμπι μέχρι στιγμής στην EuroLeague ο αρχηγός μας είπε: «Το γεγονός ότι μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν δεν σημαίνει ότι αυτομάτως είναι κακή ομάδα. Έχουμε δει ότι η Euroleague είναι πολύ αμείλικτη και ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αν υποτιμήσεις έναν αντίπαλο ή ένα παιχνίδι, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά του αγώνα, κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο».
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