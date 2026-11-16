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O Kίβου αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Serie A
O Kίβου αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Serie A
Ο τεχνικός της Ίντερ παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς στην Ιταλία για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026
Μία ακόμη σπουδαία διάκριση προστέθηκε στη συλλογή του Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Serie A για το 2026, κατακτώντας το βραβείο Panchina d’Oro, έπειτα από μία εντυπωσιακή σεζόν στον πάγκο της Ίντερ.
Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέλαβε τους «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Σιμόνε Ιντζάγκι, και κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του νταμπλ.
Μάλιστα, με αυτή την επιτυχία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στη σύγχρονη ιστορία της Ίντερ που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής του συλλόγου.
Η εξαιρετική δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον ανέδειξαν κορυφαίο τεχνικό της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Στη σχετική ψηφοφορία, ο Κίβου συγκέντρωσε 16 ψήφους από τις συνολικά 43, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σεσκ Φάμπρεγας της Κόμο με 12 ψήφους και στην τρίτη τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι της Ρόμα με εννέα.
Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέλαβε τους «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Σιμόνε Ιντζάγκι, και κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του νταμπλ.
Cristian Chivu wins the Panchina d'Oro 2025/26 🖤💙 Congratulations, Coach 👏 https://t.co/zV44X8dLFP— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 16, 2026
Μάλιστα, με αυτή την επιτυχία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στη σύγχρονη ιστορία της Ίντερ που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής του συλλόγου.
Η εξαιρετική δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον ανέδειξαν κορυφαίο τεχνικό της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Στη σχετική ψηφοφορία, ο Κίβου συγκέντρωσε 16 ψήφους από τις συνολικά 43, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σεσκ Φάμπρεγας της Κόμο με 12 ψήφους και στην τρίτη τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι της Ρόμα με εννέα.
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