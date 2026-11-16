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Ολυμπιακός: Νόμιμη η μεταγραφή Σπάχιτς, τιμωρία οκτώ αγωνιστικών στον παίκτη
Ολυμπιακός: Νόμιμη η μεταγραφή Σπάχιτς, τιμωρία οκτώ αγωνιστικών στον παίκτη
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ αναγνώρισε ότι η μεταγραφή του 21χρονου διεθνούς φουνταριστού πραγματοποιήθηκε νόμιμα, ωστόσο του επέβαλε ποινή αποκλεισμού οκτώ αγωνιστικών για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την ομάδα του Λαιμού
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της μετακίνησης του Σεμίρ Σπάχιτς από τη Βουλιαγμένη στον Ολυμπιακό. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ αναγνώρισε ότι η μεταγραφή του 21χρονου διεθνούς φουνταριστού πραγματοποιήθηκε νόμιμα, ωστόσο του επέβαλε ποινή αποκλεισμού οκτώ αγωνιστικών για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την ομάδα του Λαιμού.
Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η τιμωρία δεν αφορά την επιλογή του αθλητή να αποχωρήσει από τη Βουλιαγμένη, αλλά τη συμπεριφορά που ακολούθησε κατά τη διαδικασία της μεταγραφής του. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή διαχωρίζει το δικαίωμα του Σπάχιτς να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό από τις ενέργειες που συνόδευσαν την αποχώρησή του.
Η ποινή έχει συγκεκριμένες αγωνιστικές συνέπειες για τους «ερυθρόλευκους». Ο Σπάχιτς δεν θα μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες των ελληνικών διοργανώσεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΟΕ, όμως παραμένει διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο Champions League.
Στο σκεπτικό της απόφασης, η Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε υπόψη αρκετά στοιχεία που λειτούργησαν υπέρ του νεαρού πολίστα. Μεταξύ αυτών ήταν η ηλικία του, το γεγονός ότι είχε αναγνωρισμένο δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής, αλλά και η αρχική προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη συναίνεση της Βουλιαγμένης.
Παράλληλα, συνεκτίμησε ότι η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό προέβλεπε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στα θετικά στοιχεία καταγράφηκαν επίσης η απουσία δημόσιων τοποθετήσεων σε βάρος της πρώην ομάδας του, η μη απόδειξη πρόθεσης πρόκλησης ζημιάς στη Βουλιαγμένη, καθώς και το γεγονός ότι ο αθλητής δεν είχε απασχολήσει ξανά την Επιτροπή.
Ο 21χρονος διεθνής έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την επανεξέταση και τη μείωση της ποινής των οκτώ αγωνιστικών. Στην απόφασή της, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει χαρακτηριστικά ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής που είχε ήδη αναγνωρίσει η Επιτροπή Μεταγραφών με την υπ' αριθμόν 519/2026 απόφασή της. Όπως επισημαίνει, η παράβαση αφορά «τον τρόπο και όχι την άσκηση του δικαιώματος».
Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η τιμωρία δεν αφορά την επιλογή του αθλητή να αποχωρήσει από τη Βουλιαγμένη, αλλά τη συμπεριφορά που ακολούθησε κατά τη διαδικασία της μεταγραφής του. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή διαχωρίζει το δικαίωμα του Σπάχιτς να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό από τις ενέργειες που συνόδευσαν την αποχώρησή του.
Η ποινή έχει συγκεκριμένες αγωνιστικές συνέπειες για τους «ερυθρόλευκους». Ο Σπάχιτς δεν θα μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες των ελληνικών διοργανώσεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΟΕ, όμως παραμένει διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο Champions League.
Στο σκεπτικό της απόφασης, η Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε υπόψη αρκετά στοιχεία που λειτούργησαν υπέρ του νεαρού πολίστα. Μεταξύ αυτών ήταν η ηλικία του, το γεγονός ότι είχε αναγνωρισμένο δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής, αλλά και η αρχική προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη συναίνεση της Βουλιαγμένης.
Παράλληλα, συνεκτίμησε ότι η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό προέβλεπε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στα θετικά στοιχεία καταγράφηκαν επίσης η απουσία δημόσιων τοποθετήσεων σε βάρος της πρώην ομάδας του, η μη απόδειξη πρόθεσης πρόκλησης ζημιάς στη Βουλιαγμένη, καθώς και το γεγονός ότι ο αθλητής δεν είχε απασχολήσει ξανά την Επιτροπή.
Ο 21χρονος διεθνής έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την επανεξέταση και τη μείωση της ποινής των οκτώ αγωνιστικών. Στην απόφασή της, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει χαρακτηριστικά ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής που είχε ήδη αναγνωρίσει η Επιτροπή Μεταγραφών με την υπ' αριθμόν 519/2026 απόφασή της. Όπως επισημαίνει, η παράβαση αφορά «τον τρόπο και όχι την άσκηση του δικαιώματος».
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