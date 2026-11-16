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O Φουστέρ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, ο νέος ρόλος του Ισπανού
O Φουστέρ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, ο νέος ρόλος του Ισπανού
Μετά το πετυχημένο πέρασμά του από την ομάδα του Πειραιά ως ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός θα υπηρετήσει από διαφορετικό πόστο στους «ερυθρόλευκους»
Ένα γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νταβίντ Φουστέρ αναλαμβάνει πλέον νέο ρόλο στους «ερυθρόλευκους», έπειτα από την πολυετή παρουσία του στον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής.
Ο 44χρονος Ισπανός επιστρέφει στο λιμάνι, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, αναλαμβάνοντας τη θέση του Head of Player Development and Loan Oversight, δηλαδή του Επικεφαλής Ανάπτυξης Ποδοσφαιριστών και Επίβλεψης Δανεικών.
Πρόκειται για έναν ρόλο με ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς θα έχει ως βασικό αντικείμενο την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, αλλά και την παρακολούθηση όσων αγωνίζονται ως δανεικοί σε άλλες ομάδες.
Παράλληλα, ο Φουστέρ αναμένεται να λειτουργεί ως άμεσος συνεργάτης του Κορδόν, ενώ σταδιακά θα ενταχθεί και στο επιτελείο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο να αναλάβει και καθήκοντα προπονητή ατομικής βελτίωσης, συμβάλλοντας στην αγωνιστική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.
Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια».
Ο 44χρονος Ισπανός επιστρέφει στο λιμάνι, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, αναλαμβάνοντας τη θέση του Head of Player Development and Loan Oversight, δηλαδή του Επικεφαλής Ανάπτυξης Ποδοσφαιριστών και Επίβλεψης Δανεικών.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight. Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια! 🔴⚪ https://t.co/YZa8iODrM9— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 16, 2026
Πρόκειται για έναν ρόλο με ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς θα έχει ως βασικό αντικείμενο την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, αλλά και την παρακολούθηση όσων αγωνίζονται ως δανεικοί σε άλλες ομάδες.
Παράλληλα, ο Φουστέρ αναμένεται να λειτουργεί ως άμεσος συνεργάτης του Κορδόν, ενώ σταδιακά θα ενταχθεί και στο επιτελείο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο να αναλάβει και καθήκοντα προπονητή ατομικής βελτίωσης, συμβάλλοντας στην αγωνιστική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.
Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια».
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