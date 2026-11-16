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Η UEFA εξετάζει την υποψηφιότητα του Λουίς Φίγκο απέναντι στον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA
Η UEFA εξετάζει την υποψηφιότητα του Λουίς Φίγκο απέναντι στον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA
Με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την προεδρία της FIFA να πλησιάζει, η ευρωπαϊκή oμοσπονδία στρέφεται προς την περίπτωση του Πορτογάλου
Σε αναζήτηση ενός υποψηφίου που θα μπορέσει να αμφισβητήσει τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές της FIFA βρίσκεται η UEFA, με τον Λουίς Φίγκο να εμφανίζεται ως μία από τις επιλογές που εξετάζονται τις τελευταίες ημέρες.
Με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να πλησιάζει, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να συσπειρώσει τις ομοσπονδίες-μέλη και να αποτελέσει την κοινή ευρωπαϊκή πρόταση απέναντι στον νυν πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
Αρχικά, στο τραπέζι είχε πέσει το όνομα του Σάντορ Τσάνι, προέδρου της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε και η περίπτωση του Αρσέν Βενγκέρ. Ο άλλοτε προπονητής της Άρσεναλ, ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση.
Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία, αρκετά στελέχη της UEFA προωθούν την υποψηφιότητα του Λουίς Φίγκο. Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν είναι άγνωστος σε μία τέτοια διαδικασία, καθώς είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA το 2015, προτού τελικά αποσύρει την υποψηφιότητά του.
Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν συγκεντρώνει μέχρι στιγμής την καθολική υποστήριξη των Ευρωπαίων αξιωματούχων, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να συνεχίζονται και το τοπίο να παραμένει ανοιχτό.
Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την UEFA, η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει μία ενιαία υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο.
Ο Ιταλοελβετός παράγοντας βρίσκεται στην προεδρία της FIFA από το 2016 και διεκδικεί πλέον μία ακόμη θητεία, με τις εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, στο πλαίσιο του συνεδρίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας.
Με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να πλησιάζει, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να συσπειρώσει τις ομοσπονδίες-μέλη και να αποτελέσει την κοινή ευρωπαϊκή πρόταση απέναντι στον νυν πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
🚨🇵🇹 Luis Figo może wystartować w wyborach na prezydenta FIFA! 👀⚽ UEFA rozważa wystawienie byłego piłkarza Realu Madryt i Barcelony przeciwko Gianniemu Infantino. Po rezygnacji Arsène’a Wengera Figo jest jednym z rozważanych kandydatów. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 listopada. ℹ️ Foot Mercato— Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) November 16, 2026
Αρχικά, στο τραπέζι είχε πέσει το όνομα του Σάντορ Τσάνι, προέδρου της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε και η περίπτωση του Αρσέν Βενγκέρ. Ο άλλοτε προπονητής της Άρσεναλ, ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση.
Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία, αρκετά στελέχη της UEFA προωθούν την υποψηφιότητα του Λουίς Φίγκο. Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν είναι άγνωστος σε μία τέτοια διαδικασία, καθώς είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA το 2015, προτού τελικά αποσύρει την υποψηφιότητά του.
🚨 L’UEFA SONGERAIT À PRÉSENTER LUÍS FIGO 🇵🇹 À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA ! 👔 Après le retrait d’Arsène WENGER 🇫🇷, la piste FIGO prend forme à trois jours de la clôture des candidatures. Elle ne fait toutefois pas l’unanimité en interne. 👀 🗞️ @Santi_J_FM https://t.co/z7fNZ5LNNd— Actu Foot (@ActuFoot_) November 16, 2026
Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν συγκεντρώνει μέχρι στιγμής την καθολική υποστήριξη των Ευρωπαίων αξιωματούχων, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να συνεχίζονται και το τοπίο να παραμένει ανοιχτό.
Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την UEFA, η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει μία ενιαία υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο.
Ο Ιταλοελβετός παράγοντας βρίσκεται στην προεδρία της FIFA από το 2016 και διεκδικεί πλέον μία ακόμη θητεία, με τις εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, στο πλαίσιο του συνεδρίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας.
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