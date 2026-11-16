Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Σταδιακή η επιστροφή των διεθνών του Παναθηναϊκού
Σταδιακή η επιστροφή των διεθνών του Παναθηναϊκού
Από την Τρίτη (17/11) ξεκινούν οι πρώτες επιστροφές των διεθνών του Παναθηναϊκού στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί
Σταδιακά συμπληρώνεται το παζλ στον Παναθηναϊκό, καθώς οι διεθνείς ποδοσφαιριστές ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου.
Οι πρώτοι που αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις είναι οι Σωτήρης Κοντούρης και Γιώργος Κάτρης, οι οποίοι θα επιστρέψουν την Τρίτη (17/11), έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων.
Την Τετάρτη (18/11) οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό.
Η συνέχεια θα δοθεί την Πέμπτη (19/11), όταν στο Κορωπί αναμένονται οι Ανδρέας Τεττέη, Ανάς Σαλάχ-Εντίν και Έλμιν Ραστόντερ, οι οποίοι επίσης επιστρέφουν από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
Το τελευταίο γκρουπ διεθνών θα ενσωματωθεί την Παρασκευή (20/11), με τους Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι να επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο.
Οι πρώτοι που αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις είναι οι Σωτήρης Κοντούρης και Γιώργος Κάτρης, οι οποίοι θα επιστρέψουν την Τρίτη (17/11), έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων.
Την Τετάρτη (18/11) οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό.
Η συνέχεια θα δοθεί την Πέμπτη (19/11), όταν στο Κορωπί αναμένονται οι Ανδρέας Τεττέη, Ανάς Σαλάχ-Εντίν και Έλμιν Ραστόντερ, οι οποίοι επίσης επιστρέφουν από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
Το τελευταίο γκρουπ διεθνών θα ενσωματωθεί την Παρασκευή (20/11), με τους Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι να επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα