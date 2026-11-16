Ο Αντσελότι απάντησε στον Ρομάριο: «Η αλήθεια είναι ότι μιλάει πολύ»
Στην αντεπίθεση πέρασε ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, μετά την σκληρή κριτική που δέχθηκε από τον ζωντανό θρύλο της «σελεσάο»
🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti on strong criticism from Romario: “For sure Romario speaks a lot… and it’s his right to do so”. “It’s not on me to say if he says right things, wrong things or stupid things. He speaks a lot and that’s among his rights for sure”. https://t.co/zGiVTrTfTv— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2026
Η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης απέναντι στους Ιάπωνες, γνωρίζοντας μία ήττα που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. Ο Ρομάριο, παγκόσμιος πρωταθλητής με τη «σελεσάο» το 1994, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και έστρεψε τα βέλη του προς τον Ιταλό τεχνικό.
«Αντσελότι, φτάνει πια! Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε… Είσαι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές που έχει γνωρίσει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό συνέβη σε επίπεδο συλλόγων. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, δεν έχεις καταφέρει ακόμη να προσφέρεις τα αναμενόμενα. Δεν αντέχουμε άλλο! Θέλεις να συνεχίσεις να προπονείς; Γύρισε στους συλλόγους, εκεί όπου έχτισες το όνομά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρομάριο.
Οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου θρύλου δεν έμειναν ασχολίαστες από τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για την επίθεση που δέχθηκε και απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
🚨 Carlo ANCELOTTI 🇮🇹 répond à ROMÁRIO 🇧🇷, qui a réclamé son licenciement après la défaite face au Japon👇 : 🗣️ « Dans un pays démocratique, où il y a la liberté d’expression, chacun peut donner son avis. (…) À mon avis, il peut dire des mensonges, des vérités ou des bêtises. La vérité, c’est que ROMÁRIO PARLE BEAUCOUP, parle beaucoup. C’est son droit. » 🎙️ conf. de presse— Actu Foot (@ActuFoot_) November 16, 2026
Ο Ιταλός τεχνικός αρχικά αναγνώρισε το δικαίωμα του καθενός να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, ωστόσο στη συνέχεια άφησε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ατάκα για τον Ρομάριο.
«Σε μία δημοκρατική χώρα, όπου υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να λέει ψέματα, αλήθειες ή ανοησίες. Η αλήθεια είναι πως ο Ρομάριο μιλάει πολύ, μιλάει πολύ. Είναι δικαίωμά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Βραζιλίας.
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