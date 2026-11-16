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Ιστορική συμφωνία της UEFA με τη Nike, τέλος η Adidas από το Champions League
H Nike θα προμηθεύει μπάλες στις επίσημες διοργανώσεις της UEFA για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εκθρονίζοντας την Adidas
Συγκεκριμένα, η αμερικανική εταιρεία θα είναι ο επίσημος προμηθευτής μπάλας για το Champions League, το Europa League και το Conference League μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2030/2031, βάζοντας τέλος στη μακρόχρονη συνεργασία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας με την Adidas.
Nike has agreed a deal to become the exclusive match ball provider for the UEFA men’s Champions League, Europa League and Conference League, with the American brand taking over from Adidas at the start of the 2027-28 season. The German sports manufacturer Adidas held the sponsorship agreement with Europe’s elite club competition since 2001 but UC3, the joint venture between UEFA and European Football Clubs (EFC), put the deal out to tender in March. As first reported by The Athletic in spring, Nike made a serious play to poach the rights away from Adidas, who were also interested in continuing their long-standing relationship with UEFA. Puma were also interested. Both Adidas and Puma have previously declined to comment. 📝 @AdamCrafton_ https://t.co/6mmL1HKzmY— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 16, 2026
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», η συμφωνία φέρεται να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για την εξασφάλιση του συγκεκριμένου deal ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει και η Puma. Τελικά, η Nike ήταν εκείνη που επικράτησε στη σχετική διαδικασία και εξασφάλισε τα δικαιώματα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Champions League, καθώς η Adidas προμήθευε την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τη σεζόν 2001/2002.
Nike announce they've replaced adidas as the Champions League ball provider. The American sportswear giant has ended adidas’ 25-year run of producing the match balls for elite European competitions. https://t.co/HY82gje49Y— VERSUS (@vsrsus) November 16, 2026
Τότε ήταν που παρουσίασε την εμβληματική μπάλα με τα αστέρια, τη γνωστή σε όλους starball, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
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