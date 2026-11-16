Ολυμπιακός: Χωρίς τον Κόντσαρ στην Κύπρο για τον αγώνα με τη Μακάμπι
Ολυμπιακός: Χωρίς τον Κόντσαρ στην Κύπρο για τον αγώνα με τη Μακάμπι
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Ισραηλινούς
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο (17/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Τζον Κόντσαρ να μένει εκτός αποστολής.
Ο Αμερικανός είχε ανακοινωθεί πριν από ένα μήνα από την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τους «ερυθρόλευκους», με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα από το Ισραήλ.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παραταχθούν με διαφοροποιήσεις στη δωδεκάδα τους, καθώς οι Ταιρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον θα πάρουν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για το ελληνικό πρωτάθλημα και να επιστρέψει στις επιτυχίες στην Ευρώπη, διεκδικώντας την ένατη νίκη της στη διοργάνωση.
Ο Αμερικανός είχε ανακοινωθεί πριν από ένα μήνα από την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τους «ερυθρόλευκους», με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα από το Ισραήλ.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παραταχθούν με διαφοροποιήσεις στη δωδεκάδα τους, καθώς οι Ταιρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον θα πάρουν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για το ελληνικό πρωτάθλημα και να επιστρέψει στις επιτυχίες στην Ευρώπη, διεκδικώντας την ένατη νίκη της στη διοργάνωση.
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