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Champions League: Η Λίβερπουλ προηγήθηκε δύο φορές αλλά ηττήθηκε 3-2 από τη Φενέρ στην Πόλη, δείτε τα γκολ
O Νιόνι (25') και ο Ίσακ (69') έδωσαν προβάδισμα στην Λίβερπουλ αλλά Γκρίνγουντ (29'), Μπράουν (73') είχαν τις απαντήσεις και ο Μουρίκι στο 79' έδωσε τη νίκη - Βασικός ο Τσιμίκας
Η Λίβερπουλ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και να κυριαρχήσει στην αναμέτρηση. Μάλιστα, απείλησε για πρώτη φορά μόλις στο 4ο λεπτό, με τη διπλή ευκαιρία του Μουνιόθ. Στο 25΄ οι «Reds» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Τρέι Νιόνι.
Ο νεαρός Άγγλος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και, με ένα σουτ στην κίνηση νίκησε τον Έντερσον. Η χαρά των Άγγλων, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Στο 29ο λεπτό, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, με τον Γκρίνγουντ να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του και με τη βοήθεια του Ζακέ έφερε το ματς στα ίσα.
Βιρτς, Χάκπο και Ίσακ έδωσαν ώθηση και βοήθησαν τους Reds να πάρει ξανά το προβάδισμα. Στο 69' ο Χάκπο κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και έβγαλε τη σέντρα, βρίσκοντας τον Σουηδό φορ στην καρδιά της περιοχής, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το 2-1. Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, όμως, ήταν και πάλι άμεση. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 73’, οι Τούρκοι βρήκαν ξανά την απάντηση, με τον Μπράουν να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της αμυντικής γραμμής και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Η ομάδα του Κάουτ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Η Φενέρ συνέχισε να πιέζει και κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 79ο λεπτό. Ο Μουρίκι ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα, εκμεταλλευόμενος ακόμη μία αμυντική αδράνεια της αγγλικής ομάδας, διαμορφώνοντας το 3-2.
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