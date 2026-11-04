Η ιστορική γκολάρα του Κοϊτά κόντρα στη Ρεάλ, δείτε βίντεο
Η ιστορική γκολάρα του Κοϊτά κόντρα στη Ρεάλ, δείτε βίντεο
Η Ένωση άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ρεάλ με γκολ του Κοϊτά στο 12'
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League.
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με εξαιρετικό γκολ του Κοϊτα που απέφυγε τον Κουκουρέγια και σούταρε στην κλειστή γωνία του Κουρτουά.
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με εξαιρετικό γκολ του Κοϊτα που απέφυγε τον Κουκουρέγια και σούταρε στην κλειστή γωνία του Κουρτουά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα