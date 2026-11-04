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Το πρώτο μήνυμα του Οβόνο μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ: Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου
Το πρώτο μήνυμα του Οβόνο μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ: Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου
Η Ανδόρα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μήνυμα του γκολκίπερ, Χεσούς Οβόνο, μετά το μοιραίο χτύπημα στον Χεσούς ντε Μιγκέλ που προκάλεσε το θάνατο του
Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ έχει βυθίσει στο πένθος την Ισπανία, ενώ σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη τους. Δύσκολες είναι οι στιγμές και για την Ανδόρα, την οποία που αντιμετώπιζε η Τενερίφη στο μοιραίο παιχνίδι.
Η Ανδόρα γνωστοποίησε το πρώτο μήνυμα του Χεσούς Οβόνο, του τερματοφύλακα που χτύπησε με σφοδρότητα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ και προκάλεσε το θάνατο του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Χεσούς Οβόνο όπως δόθηκε
«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και δυσκολεύομαι πολύ να επεξεργαστώ οτιδήποτε έχει συμβεί. Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι έρθει με απόλυτο σεβασμό.
Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», αναφέρει το μήνυμα του και η Ανδόρα ανέφερε επίσης ότι απαιτεί τον μέγιστο σεβασμό.
Η Ανδόρα γνωστοποίησε το πρώτο μήνυμα του Χεσούς Οβόνο, του τερματοφύλακα που χτύπησε με σφοδρότητα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ και προκάλεσε το θάνατο του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Χεσούς Οβόνο όπως δόθηκε
«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και δυσκολεύομαι πολύ να επεξεργαστώ οτιδήποτε έχει συμβεί. Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι έρθει με απόλυτο σεβασμό.
Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», αναφέρει το μήνυμα του και η Ανδόρα ανέφερε επίσης ότι απαιτεί τον μέγιστο σεβασμό.
📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx— FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026
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