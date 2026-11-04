Το πρώτο μήνυμα του Οβόνο μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ: Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου
SPORTS
Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα Χεσούς Οβόνο Ανδόρα

Το πρώτο μήνυμα του Οβόνο μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ: Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου

Η Ανδόρα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μήνυμα του γκολκίπερ, Χεσούς Οβόνο, μετά το μοιραίο χτύπημα στον Χεσούς ντε Μιγκέλ που προκάλεσε το θάνατο του

Το πρώτο μήνυμα του Οβόνο μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ: Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ έχει βυθίσει στο πένθος την Ισπανία, ενώ σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη τους. Δύσκολες είναι οι στιγμές και για την Ανδόρα, την οποία που αντιμετώπιζε η Τενερίφη στο μοιραίο παιχνίδι.

Η Ανδόρα γνωστοποίησε το πρώτο μήνυμα του Χεσούς Οβόνο, του τερματοφύλακα που χτύπησε με σφοδρότητα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ και προκάλεσε το θάνατο του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Χεσούς Οβόνο όπως δόθηκε

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και δυσκολεύομαι πολύ να επεξεργαστώ οτιδήποτε έχει συμβεί. Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι έρθει με απόλυτο σεβασμό.

Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», αναφέρει το μήνυμα του και η Ανδόρα ανέφερε επίσης ότι απαιτεί τον μέγιστο σεβασμό.

6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης