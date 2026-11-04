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Έσε μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ρεν: Είμαστε ευχαριστημένοι, στόχος είναι η οχτάδα
Έσε μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ρεν: Είμαστε ευχαριστημένοι, στόχος είναι η οχτάδα
Ο Σαντιάγκο Έσε μίλησε για το παιχνίδι στη Γαλλία και τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Europa League
Ο Ολυμπιακός πήρε βαθμό (0-0) από τη Ρεν στη Γαλλία έφτασε στους 10 βαθμούς (σε 4 αγώνες) στη League Phase του Europa League και έκανε άλλο ένα βήμα για την απευθείας είσοδό του στην οχτάδα.
Μετά τον αγώνα ο Σαντιάγκο Έσε μίλησε στο Magenta Sport για την απόδοση της ομάδας του αλλά και για τον μεγάλο στόχο.
Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πρωταγωνίστησε η συλλογική προσπάθεια. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.
Αυτό που κάνουμε είναι να μαζεύουμε πολύτιμους βαθμούς. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε στην οκτάδα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ομαδική δουλειά και από το γεγονός ότι πήραμε έστω αυτό τον έναν βαθμό».
Μετά τον αγώνα ο Σαντιάγκο Έσε μίλησε στο Magenta Sport για την απόδοση της ομάδας του αλλά και για τον μεγάλο στόχο.
Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πρωταγωνίστησε η συλλογική προσπάθεια. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.
Αυτό που κάνουμε είναι να μαζεύουμε πολύτιμους βαθμούς. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε στην οκτάδα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ομαδική δουλειά και από το γεγονός ότι πήραμε έστω αυτό τον έναν βαθμό».
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