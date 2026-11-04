Στις 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής οι εκλογές της ΕΟΚ
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Στις 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής οι εκλογές της ΕΟΚ

Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Στις 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής οι εκλογές της ΕΟΚ
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθούν στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές της ΕΟΚ για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΟΚ, η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρει:

«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/3.11.2026 απόφασή του, τον ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Καταστατικού της ΕΟΚ και του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε., προκηρύσσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΟΚ, την 20η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης στην Αθήνα Αττικής, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη),

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

η Διεξαγωγή αρχαιρεσιών, για την εκλογή νέας Διοίκησης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ., ήτοι: Α) Δεκαοκτώ (18) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Υποψήφιος Πρόεδρος και δεκαεπτά μέλη) καθώς και των αναπληρωματικών μελών αυτού και Β) Τριών (3) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Εκλογή Αναπληρωματικού Εκπροσώπου της Ε.Ο.Κ. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας ολυμπιακής θητείας, προς πλήρωση της κενωθείσας («ελλείπουσας») θέσης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. και το Άρθρο 11 παρ. 14 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.».

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