Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Έβγαλε αντίδραση κόντρα στους Ούγγρους και επέστρεψε τις νίκες η Ένωση

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Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία με την ανάγκη να βγάλει αντίδραση και να αφήσει πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.Στην έδρα της Σομπατέλι, η Ένωση βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (72-66) για την 3η αγωνιστική του BCL, έχοντας τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές: τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ.Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.Η ΑΕΚ έβρισκε κατά διαστήματα λύσεις μέσα από τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει στην Ένωση τον ρόλο του οδηγού.Ενδεικτικό της συνεισφοράς του ήταν πως είχε σημειώσει τους 8 από τους πρώτους 18 πόντους της ομάδας του, με το σκορ στο 12-12.Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, όταν η Σομπατέλι έμεινε χωρίς πόντο για αρκετό διάστημα. Η ΑΕΚ αξιοποίησε την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-7 ξέφυγε με 17-25.Στη συνέχεια, ο Τσαλμπούρης ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 21-30 στο 17', για να αναλάβουν δράση μαζί με τον Νόλεϊ και να οδηγήσουν την Ένωση σε διψήφια διαφορά (27-38).Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Γουίλιαμς, Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (31-44), δίνοντας στην ΑΕΚ τον απόλυτο έλεγχο.Ωστόσο, η Σομπατέλι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, βρήκαν επιθετικό ρυθμό και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, φτάνοντας στο 44-48.Ο Βαραντί έγινε ο βασικός εκφραστής της αντεπίθεσης των Ούγγρων, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια και πληγώνοντας την άμυνα της Ένωσης.Η διαφορά μειωνόταν σταθερά, με τη Σομπατέλι να πλησιάζει στους τρεις (51-54) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.Ο ίδιος παίκτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση, με το σκορ στο 57-58 στο 33ο λεπτό, ενώ ο Περλ μείωσε στο καλάθι μόλις τρία λεπτά πριν το φινάλε (66-68).