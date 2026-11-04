Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Έβγαλε αντίδραση κόντρα στους Ούγγρους και επέστρεψε τις νίκες η Ένωση
SPORTS
ΑΕΚ Σομπατέλι Basketball Champions League

Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Έβγαλε αντίδραση κόντρα στους Ούγγρους και επέστρεψε τις νίκες η Ένωση

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, πέρασε από την έδρα της Σζομπατέλι με 72-66 και πήρε ένα πολύτιμο διπλό στο BCL

Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Έβγαλε αντίδραση κόντρα στους Ούγγρους και επέστρεψε τις νίκες η Ένωση
Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία με την ανάγκη να βγάλει αντίδραση και να αφήσει πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Στην έδρα της Σομπατέλι, η Ένωση βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (72-66) για την 3η αγωνιστική του BCL, έχοντας τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές: τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ.

Σομπατέλι - ΑΕΚ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Η ΑΕΚ έβρισκε κατά διαστήματα λύσεις μέσα από τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει στην Ένωση τον ρόλο του οδηγού.

Ενδεικτικό της συνεισφοράς του ήταν πως είχε σημειώσει τους 8 από τους πρώτους 18 πόντους της ομάδας του, με το σκορ στο 12-12.

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, όταν η Σομπατέλι έμεινε χωρίς πόντο για αρκετό διάστημα. Η ΑΕΚ αξιοποίησε την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-7 ξέφυγε με 17-25.

Στη συνέχεια, ο Τσαλμπούρης ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 21-30 στο 17', για να αναλάβουν δράση μαζί με τον Νόλεϊ και να οδηγήσουν την Ένωση σε διψήφια διαφορά (27-38).

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Γουίλιαμς, Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (31-44), δίνοντας στην ΑΕΚ τον απόλυτο έλεγχο.

Κλείσιμο
Ωστόσο, η Σομπατέλι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, βρήκαν επιθετικό ρυθμό και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, φτάνοντας στο 44-48.

Ο Βαραντί έγινε ο βασικός εκφραστής της αντεπίθεσης των Ούγγρων, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια και πληγώνοντας την άμυνα της Ένωσης.

Η διαφορά μειωνόταν σταθερά, με τη Σομπατέλι να πλησιάζει στους τρεις (51-54) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Ο ίδιος παίκτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση, με το σκορ στο 57-58 στο 33ο λεπτό, ενώ ο Περλ μείωσε στο καλάθι μόλις τρία λεπτά πριν το φινάλε (66-68).

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72


Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης