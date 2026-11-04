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Εντοπίστηκαν 64 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων, στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι
Εντοπίστηκαν 64 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων, στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης της Frontex και φορτηγό πλοίο με σημαία Γαλλίας
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 64 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια λέμβος με περίπου 64 μετανάστες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων, με τη συνδρομή παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Γαλλίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ επικρατούσε υψηλός κυματισμός.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια λέμβος με περίπου 64 μετανάστες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων, με τη συνδρομή παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Γαλλίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ επικρατούσε υψηλός κυματισμός.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
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