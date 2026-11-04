Γιώργος Αλκαίος: Έχω περάσει δύσκολα με τα πνευματικά δικαιώματα, πήραν τραγούδι μου και το έβγαλαν σε πλατφόρμες ως δικό τους
Γιώργος Αλκαίος: Έχω περάσει δύσκολα με τα πνευματικά δικαιώματα, πήραν τραγούδι μου και το έβγαλαν σε πλατφόρμες ως δικό τους
Δεν κινήθηκα νομικά γιατί δεν είμαι από αυτούς, σημείωσε ο τραγουδιστής
Την προσωπική του εμπειρία από παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων κατέθεσε ο Γιώργος Αλκαίος. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ότι DJ πήρε διασκευή κομματιού του, χωρίς την άδειά του, και την ανέβασε σε μουσικές πλατφόρμες, όπως το Spotify, παρουσιάζοντάς την ως δική του δημιουργία.
«Κι εγώ έχω περάσει πολύ δύσκολα με δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει πάρει τραγούδι μου, το έχει κάνει διασκευή χωρίς να με ρωτήσει, το έχει βγάλει στις πλατφόρμες και το πουλάει σαν δικό του. Μία κοπέλα με μια κιθάρα είχε πει ένα τραγούδι μου και το πήρε ένας Dj, το ανέβασε κανονικά στις πλατφόρμες, στο Spotify», περιέγραψε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
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Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι επέλεξε να μην κινηθεί νομικά, καθώς πιστεύει πως όσοι αδικούν τους άλλους δεν μένουν τελικά ατιμώρητοι, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές» και πως αργά ή γρήγορα οι πράξεις τους θα έχουν συνέπειες.
«Δεν κινήθηκα νομικά γιατί δεν είμαι από αυτούς. Άμα κινηθείς νομικά δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όποιος κάνει κακό και άδικο δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ. Το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές. Θα σε πετύχει εκεί που δεν το περιμένεις», κατέληξε.
«Κι εγώ έχω περάσει πολύ δύσκολα με δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει πάρει τραγούδι μου, το έχει κάνει διασκευή χωρίς να με ρωτήσει, το έχει βγάλει στις πλατφόρμες και το πουλάει σαν δικό του. Μία κοπέλα με μια κιθάρα είχε πει ένα τραγούδι μου και το πήρε ένας Dj, το ανέβασε κανονικά στις πλατφόρμες, στο Spotify», περιέγραψε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι επέλεξε να μην κινηθεί νομικά, καθώς πιστεύει πως όσοι αδικούν τους άλλους δεν μένουν τελικά ατιμώρητοι, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές» και πως αργά ή γρήγορα οι πράξεις τους θα έχουν συνέπειες.
«Δεν κινήθηκα νομικά γιατί δεν είμαι από αυτούς. Άμα κινηθείς νομικά δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όποιος κάνει κακό και άδικο δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ. Το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές. Θα σε πετύχει εκεί που δεν το περιμένεις», κατέληξε.
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