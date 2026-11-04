Η Κ19 του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Ζρίνσκι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Youth League, δείτε τα γκολ
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UEFA Youth League ΠΑΟΚ κ19

Η Κ19 του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Ζρίνσκι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Youth League, δείτε τα γκολ

Οι Νέοι του «Δικεφάλου» πήραν εύκολα τη νίκη στο γήπεδο της Τούμπας, χάρη στα γκολ των Μπέρδου (6'), Αρετή (52') και Ματέρα (80') - Επόμενος αντίπαλος στη διοργάνωση η Χοφενχάιμ

Η Κ19 του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Ζρίνσκι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Youth League, δείτε τα γκολ
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το ματς με την Ζρίνσκι η Κ19 του ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν και επικρατώντας με 3-0 στην Τούμπα πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Youth League, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Χοφενχάιμ.

Οι μικροί του Ομάρ Καντουρί μπήκαν εξαιρετικά στο ματς και μόλις στο 6' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Μπέρδο ο οποίος σε κενή εστία μετά το σουτ του Σουβλατζή που έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ζρίνσκι έκανε το 1-0.



Οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα γκολ στο ημίχρονο, χωρίς να τα καταφέρουν με το 1-0 να μένει ως το τέλος.

Στο δεύτερο και πάλι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά και στο 52' ο Κάνιος με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Αρετή και αυτός με κεφαλιά έκανε δύο τα γκολ της ομάδας του. Και πάλι ο ΠΑΟΚ έχανε την μία ευκαιρία μετά την άλλη, μέχρι να φτάσουμε στο 80' και ο Ματέρα με νέα κεφαλιά να κάνει το 3-0 και να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη των «ασπρόμαυρων».

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Αυγητίδης, Ψυρούκης (77' Φλώρος), Κοσίδης (64' Μίσχος), Κυριαζίδης, Χαλδέζος, Κάνιος, Γκιόκα (58' Παπαδόπουλος), Αρετής, Μπέρδος (58' Κώστογλου), Σούβλατζης (77' Ματέρα)

Ζρίνσκι Κ19: Μπόγκνταν, Αντούνοβιτς, Βούγιοβιτς, Αλπέζα, Χρνιτς (79' Κόλακ), Κνέζεβιτς(86' Τσόσιτς), Γιούριτς, Πομπλέτε (60' Γιόλιτς), Ζέντνερ (86' Κάρασιτς), Αράποβιτς, Σούνγιτς (79' Μίλετιτς).

Πηγή: gazzetta.gr

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