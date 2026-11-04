Οπαδοί της ΑΕΚ πίκαραν τον... δικτάτορα Εμπαπέ για τη χαμένη Χρυσή Μπάλα
Οπαδοί της ΑΕΚ πίκαραν τον... δικτάτορα Εμπαπέ για τη χαμένη Χρυσή Μπάλα
Σήκωσαν φωτογραφία με εκείνον δικτάτορα, όπως του έχει αποδοθεί το παρατσούκλι και τον Χάρι Κέιν να σηκώνει το βραβείο του France Football
Ξεχωριστή υποδοχή επιφύλασσαν οι φίλοι της ΑΕΚ στον Κιλιάν Εμπαπέ πριν την έναρξη του ματς της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.
Δύο μικροί φίλοι της Ένωσης σήκωσαν μια φωτογραφία με τον Γάλλο σταρ ως δικτάτορα και δίπλα του μια αντίστοιχη με τον Χάρι Κέιν να σηκώνει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.
Οι κιτρινόμαυροι οπαδοί με αυτό τον τρόπο θέλησαν να πικάρουν τον Εμπαπέ για τη χαμένη Χρυσή Μπάλα που κυνηγάει εδώ και πολλά χρόνια.
Δύο μικροί φίλοι της Ένωσης σήκωσαν μια φωτογραφία με τον Γάλλο σταρ ως δικτάτορα και δίπλα του μια αντίστοιχη με τον Χάρι Κέιν να σηκώνει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.
Οι κιτρινόμαυροι οπαδοί με αυτό τον τρόπο θέλησαν να πικάρουν τον Εμπαπέ για τη χαμένη Χρυσή Μπάλα που κυνηγάει εδώ και πολλά χρόνια.
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