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Φορτούνης: Μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη
Φορτούνης: Μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη
Ο Κώστας Φορτούνης μίλησε για το 0-0 του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία και τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε έτσι όπως ήθελε ο προπονητής
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία σε ένα ματς που το είχε στον έλεγχο του και με την εξέλιξη που είχε το ματς θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Ο Κώστας Φορτούνης στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως ο Ολυμπιακός μπορούσε να φύγει και με το διπλό, ενώ επισήμανε πως η ομάδα έκανε το παιχνίδι που ήθελε ο προπονητής.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης:
«Είναι θετικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη, παίξαμε καλά, είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μία καλή ομάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα, αυτό κάναμε και σήμερα.
Παίξαμε με κάτω τη μπάλα, νομίζω ότι είχαμε παραπάνω σουτ από τον αντίπαλο σε ματς εκτός έδρας που αυτό σημαίνει πολλά. Παίξαμε όπως θέλει ο προπονητής και συνεχίζουμε».
Για το πόσο πιο κοντά είναι στην οχτάδα: «Δεν σταματάμε, ξέρουμε ότι είμαστε καλά αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να κερδίζουμε πάντα, αυτός είναι ο στόχος μας. Μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίζουμε καλά, να ευχαριστιόμαστε και να κερδίζουμε».
Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή: «Είναι κάτι που μας ζητάει ο προπονητής. Το δουλεύουμε, οι παίκτες που έχουμε είναι πολύ ποιοτικοί, σε όλες τις θέσεις. Θέλουμε να έχουμε τη μπάλα στα πόδια μας, έτσι γινόμαστε πιο απειλητικοί και ευχαριστιόμαστε και το παιχνίδι».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης:
«Είναι θετικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη, παίξαμε καλά, είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μία καλή ομάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα, αυτό κάναμε και σήμερα.
Παίξαμε με κάτω τη μπάλα, νομίζω ότι είχαμε παραπάνω σουτ από τον αντίπαλο σε ματς εκτός έδρας που αυτό σημαίνει πολλά. Παίξαμε όπως θέλει ο προπονητής και συνεχίζουμε».
Για το πόσο πιο κοντά είναι στην οχτάδα: «Δεν σταματάμε, ξέρουμε ότι είμαστε καλά αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να κερδίζουμε πάντα, αυτός είναι ο στόχος μας. Μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίζουμε καλά, να ευχαριστιόμαστε και να κερδίζουμε».
Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή: «Είναι κάτι που μας ζητάει ο προπονητής. Το δουλεύουμε, οι παίκτες που έχουμε είναι πολύ ποιοτικοί, σε όλες τις θέσεις. Θέλουμε να έχουμε τη μπάλα στα πόδια μας, έτσι γινόμαστε πιο απειλητικοί και ευχαριστιόμαστε και το παιχνίδι».
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