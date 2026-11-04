«Δεν με βοήθησε κανείς, κοιτούσαν τα κινητά τους»: Συγκλονίζει 14χρονη με αυτισμό που βιάστηκε από Αφγανούς μετανάστες σε τρένο στη Βρετανία

Οι δύο Αφγανοί αντιμετωπίζουν 20 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα - Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία της ανήλικης, η οποία περιέγραψε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες δεν αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν καθώς ήταν απορροφημένοι στα τηλέφωνά τους





Σύμφωνα με τη







«Κανείς δεν μας κοιτούσε, όλοι ήταν στα κινητά τους» Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε η βιντεοσκοπημένη κατάθεση που είχε δώσει η ανήλικη στην αστυνομία, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι υπέστη στη διάρκεια της διαδρομής.



Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν τι έκαναν οι υπόλοιποι επιβάτες της αμαξοστοιχίας της Southeastern, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική.







Οι ένορκοι παρακολούθησαν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο εμφανίζεται ο Ραχίμι να περνά δίπλα από αρκετούς επιβάτες, οδηγώντας τη 14χρονη προς την τουαλέτα του τρένου.



Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο 25χρονος φέρεται να βίασε την ανήλικη τρεις φορές στις τουαλέτες της αμαξοστοιχίας, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε δύο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της.



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«Δεν ήξερα πώς να πω όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πώς προσέγγισαν τη 14χρονη στον σιδηροδρομικό σταθμό Η ανήλικη περιέγραψε ότι η πρώτη επαφή με τους δύο άνδρες έγινε πριν επιβιβαστούν στο τρένο.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Ραχίμι άρχισε να της κάνει κομπλιμέντα για την εμφάνισή της και επιχείρησε επανειλημμένα να της φορέσει το παλτό του, ενώ ο Σαντάτ παρακολουθούσε από απόσταση.



Συγκλονισμένη παρακολουθεί η βρετανική κοινωνία τη δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 14χρονου κοριτσιού με αυτισμό μέσα σε επιβατικό τρένο στη Βρετανία , από δύο Αφγανούς μετανάστες που αντιμετωπίζουν συνολικά 20 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία της ανήλικης, η οποία περιέγραψε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες δεν αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν, καθώς ήταν απορροφημένοι στα κινητά τους τηλέφωνα.Σύμφωνα με τη Daily Mail , στο εδώλιο βρίσκονται ο 25χρονος Μπαριαλάι Ραχίμι, κάτοικος του Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο, και ο 29χρονος Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ, κάτοικος του Κρίκλγουντ στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται βιασμός, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο.Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο Inner London Crown Court, οι δύο άνδρες φέρονται να εντόπισαν τη 14χρονη, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της, σε σιδηροδρομικό σταθμό της αγροτικής περιοχής του Κεντ, στις 5 Φεβρουαρίου, και στη συνέχεια να την ακολούθησαν σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο.Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε η βιντεοσκοπημένη κατάθεση που είχε δώσει η ανήλικη στην αστυνομία, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι υπέστη στη διάρκεια της διαδρομής.Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν τι έκαναν οι υπόλοιποι επιβάτες της αμαξοστοιχίας της Southeastern, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική.«Κανείς δεν μας κοιτούσε πραγματικά. Όλοι ήταν απλώς στα κινητά τους», ανέφερε.Οι ένορκοι παρακολούθησαν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο εμφανίζεται ο Ραχίμι να περνά δίπλα από αρκετούς επιβάτες, οδηγώντας τη 14χρονη προς την τουαλέτα του τρένου.Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο 25χρονος φέρεται να βίασε την ανήλικη τρεις φορές στις τουαλέτες της αμαξοστοιχίας, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε δύο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της.Η κοπέλα κατέθεσε ότι είχε ενημερώσει τον Ραχίμι πως ήταν μόλις 14 ετών, αλλά εκείνος γέλασε όταν άκουσε την ηλικία της.«Δεν ήξερα πώς να πω όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ανήλικη περιέγραψε ότι η πρώτη επαφή με τους δύο άνδρες έγινε πριν επιβιβαστούν στο τρένο.Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Ραχίμι άρχισε να της κάνει κομπλιμέντα για την εμφάνισή της και επιχείρησε επανειλημμένα να της φορέσει το παλτό του, ενώ ο Σαντάτ παρακολουθούσε από απόσταση.

«Στην αρχή σκέφτηκα ότι ήταν ευγενικός, αλλά μετά συνέχισε να λέει τα ίδια. Σκέφτηκα: "Τώρα αρχίζεις να γίνεσαι λίγο υπερβολικός"», είπε στους αστυνομικούς.



Ο 25χρονος, ο οποίος της είχε συστηθεί με το όνομα «Σαντίν», φέρεται να προσπάθησε να την παρασύρει σε άλλο σημείο όσο περίμεναν την άφιξη του τρένου.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο στόμα χωρίς τη συγκατάθεσή της.



«Στεκόταν από πάνω μου και προσπαθούσα να πω όχι. Ένιωσα ότι το φιλί ήταν υπερβολικό», περιέγραψε.



Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν ήθελε να την αγκαλιάσει, απάντησε «όχι ιδιαίτερα», διευκρινίζοντας ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ στο παρελθόν κανέναν από τους δύο άνδρες.



«Όταν άρχισε να γίνεται λίγο πιο διαχυτικός, φοβήθηκα. Αλλά δεν μου αρέσει να δείχνω στους άλλους ότι φοβάμαι, γιατί θέλω να είμαι καλός άνθρωπος με όλους», εξήγησε.



«Είναι μεγαλύτερος και πιο δυνατός από εμένα – Φοβόμουν ότι θα με χτυπούσε» Περίπου πέντε λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου, ο Ραχίμι φέρεται να ζήτησε από τη 14χρονη να καθίσει στα γόνατά του.



Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν γιατί δέχθηκε, η απάντησή της αποκάλυψε τον φόβο που, όπως είπε, ένιωθε εκείνη τη στιγμή.



«Δεν ξέρω. Μου είναι λίγο δύσκολο να λέω όχι στους άνδρες. Είναι μεγαλύτερος από εμένα, πιο δυνατός και δεν μπορώ να κάνω τίποτα», ανέφερε.



«Προτιμώ να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, ώστε να μη βρεθώ σε μια επικίνδυνη κατάσταση», πρόσθεσε.



Ερωτηθείσα τι φοβόταν ότι θα συνέβαινε εάν αρνούνταν, απάντησε: «Θυμώνουν. Μπορεί να με χτυπήσουν».



Η ανήλικη υποστήριξε ότι ο 25χρονος άρχισε να τη φιλά και να την αγγίζει σεξουαλικά ενώ καθόταν στα γόνατά του, χωρίς να έχει ζητήσει τη συγκατάθεσή της.



«Δεν με ρώτησε αν μπορούσε να με αγγίξει ή να με φιλήσει. Δεν ήξερα πώς να πω όχι, οπότε απλώς καθόμουν εκεί και τον άφηνα να το κάνει», είπε.



Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν επίσης τι καταλάβαινε η ίδια ως συναίνεση.



«Δύο άνθρωποι να θέλουν να κάνουν κάτι», απάντησε.



Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε τη σεξουαλική επαφή.



«Προφανώς, αν πω όχι, θα βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο και μπορεί να καταλήξω να τραυματιστώ. Γι' αυτό δεν μπορώ πραγματικά να πω όχι», εξήγησε.



Οι καταγγελίες για τους βιασμούς στις τουαλέτες του τρένου Η 14χρονη περιέγραψε ότι ο Ραχίμι της πρότεινε να μετακινηθούν προς την τουαλέτα της αμαξοστοιχίας, παρά την προσπάθειά της να αρνηθεί.



«Προσπαθούσα να του πω όχι», ανέφερε στην κατάθεσή της.



Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο άνδρας την κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στον συγκεκριμένο χώρο, προκαλώντας της έντονο πόνο.



Η ίδια είπε ότι αναστατώθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της φερόμενης επίθεσης, επειδή «πονούσε πάρα, πάρα πολύ».



Μετά την πρώτη επίθεση, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Ραχίμι έπλυνε τα χέρια του και της ζήτησε να περιμένει στην τουαλέτα για δύο λεπτά, προτού τον ακολουθήσει έξω.



Η ανήλικη κατέθεσε επίσης ότι ο 25χρονος της ζήτησε συγγνώμη πριν τη βιάσει ξανά.



Αργότερα, φέρεται να την άφησε με τον Σαντάτ, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προχώρησε επίσης σε σεξουαλική κακοποίησή της.



Η 14χρονη ανέφερε ότι ο Ραχίμι της είχε πει για τον δεύτερο άνδρα: «Μοιραζόμαστε τα πάντα. Μοιραζόμαστε κορίτσια, μοιραζόμαστε ποτά».



Όπως υποστήριξε, ο Σαντάτ προσπάθησε στη συνέχεια να την πείσει να τον ακολουθήσει στην τουαλέτα.



«Κουνούσα το κεφάλι μου λέγοντας όχι, επειδή προφανώς δεν ήθελα να πάω», είπε στους αστυνομικούς.



Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε στο δικαστήριο, η ανήλικη εμφανίζεται να μπαίνει μόνη της στην τουαλέτα και τον Σαντάτ να την ακολουθεί, προσπαθώντας να ανοίξει την πόρτα χωρίς επιτυχία.



Τι υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι Μετά τη σύλληψή του, ο Μπαριαλάι Ραχίμι παρέδωσε στην αστυνομία προετοιμασμένη γραπτή δήλωση, στην οποία αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.



Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η ανήλικη του είχε πει ότι ήταν 17 ετών και εκείνος την πίστεψε, επειδή θεωρούσε ότι η εμφάνισή της παρέπεμπε σε κοπέλα ηλικίας 17 έως 18 ετών.



«Ρώτησα την κοπέλα την ηλικία της και μου είπε ότι ήταν 17 ετών», ανέφερε.



«Έμοιαζε 17 με 18 ετών, οπότε την πίστεψα. Η κοπέλα ήταν εκείνη που πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Όσα συνέβησαν ξεκίνησαν και προκλήθηκαν από εκείνη και έγιναν με συναίνεση», ισχυρίστηκε.



Ο δεύτερος κατηγορούμενος, Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες.



«Παρότι αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα μνήμης, δεν έκανα αυτά για τα οποία κατηγορούμαι. Αρνούμαι τα συγκεκριμένα αδικήματα», ανέφερε στη δική του γραπτή δήλωση.



Συνολικά 20 κατηγορίες – Η δίκη συνεχίζεται Ο 25χρονος Ραχίμι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για βιασμό, δύο για σεξουαλική επίθεση, μία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και έξι εναλλακτικές κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο.



Ο 29χρονος Σαντάτ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση, δύο για εξαναγκασμό ατόμου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση και τέσσερις εναλλακτικές κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο.



Και οι δύο δηλώνουν αθώοι και αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.



Η δίκη ενώπιον του Inner London Crown Court βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσει συνολικά τρεις εβδομάδες.



Η υπόθεση έχει αναδείξει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία ευάλωτων ανηλίκων στους δημόσιους χώρους και στα μέσα μεταφοράς, καθώς και με τις συνθήκες υπό τις οποίες μια ανήλικη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σεξουαλική βία χωρίς να είναι σε θέση να αντιδράσει ή να ζητήσει βοήθεια.