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Ολυμπιακός: Πήρε άνετα τον βαθμό στη Γαλλία, του έλειψε η έμπνευση για το διπλό
Ολυμπιακός: Πήρε άνετα τον βαθμό στη Γαλλία, του έλειψε η έμπνευση για το διπλό
Η ανάλυση της μάχης στη Βρετάνη - Ο Ολυμπιακός αν ήταν μεσοεπιθετικά πιο αποτελεσματικός θα μπορούσε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Ρεν – Δεν άρπαξε την ευκαιρία ο Γκουστάβο Σα
Μετά από τέσσερα παιχνίδια στο Europa League ο Ολυμπιακός έχει συγκομιδή δέκα βαθμών και ήρθε ακόμα πιο κοντά στην πρώτη οχτάδα της βαθμολογίας που θα του δώσει και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο γύρο.
Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν και για πρώτο φετινό ματς της διοργάνωσης δεν κατάφερε να σκοράρει. Είναι σημαντικό βέβαια ότι δεν δέχεται και γκολ σε ένα γήπεδο που είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο και από το οποίο είχε φύγει αήττητη φέτος μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτό το ματς έχοντας μία... κάβα εννιά βαθμών που έδωσε τη δυνατότητα στον Αλγουαθίλ να κάνει και ροτέισον κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Η επιλογή του Βάσκου τεχνικού να αλλάξει την τριάδα πίσω από τον φορ (αν θεωρήσουμε ότι ο Γκονζάλες δεν ήταν έκπληξη) δεν του βγήκε, ωστόσο το κέρδος ήταν οι ανάσες που πήραν όσοι έμειναν στον πάγκο καθώς ακολουθεί και το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
Το τελικό 0-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα και το πήρε εύκολα ο Ολυμπιακός χωρίς καρδιοχτύπια. Με την εικόνα που είχε ο αγώνας, όμως, θα μπορούσε να έχει πάρει και τη νίκη. Ήταν ματς που έδειχνε ότι μπορούσε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, αλλά τελικά πήρε το 0-0.
Σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη του στη Γαλλία που είχε νικήσει τη Μαρσέιγ, ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά κινδύνεψε ελάχιστα. Ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει πολύ λιγότερο με σημαντικότερη απόκρουση του αυτή στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Του έλειψε, όμως, η δημιουργία, του έλειψε το κάτι παραπάνω στο μεσοεπιθετικό κομμάτι για να πάρει το διπλό.
Εκεί είναι το κλειδί της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες. Εάν είχαν κάποιες καλύτερες αποφάσεις και εμπνεύσεις από τη μέση και μπροστά θα μπορούσαν να έχουν κάνει τώρα το 4 στα 4. Ο Σα επί της ουσίας πρόσφερε ελάχιστα στον Ολυμπιακό όσο αγωνίστηκε και ίσως θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί και νωρίτερα. Ο Μπέιλι έχει την ποιότητα και το απρόβλεπτο, αλλά έδειξε πως ακόμα θέλει χρόνο, ενώ πολύ γρήγορα τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις.
Σπουδαία δουλειά έκαναν οι Έσε, Πουέρτα στα χαφ και κράτησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης χωρίς ο Ολυμπιακός να νιώσει ότι κινδυνεύει από μία ομάδα που έχει ταχύτητα. Είναι, πάντως, μία καλή εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» με κατοχή μπάλας, με κυριαρχική νοοτροπία και διάθεση που δείχνει ότι αν το βρει δημιουργικά μπορεί να κοιτάζει ψηλά.
Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν και για πρώτο φετινό ματς της διοργάνωσης δεν κατάφερε να σκοράρει. Είναι σημαντικό βέβαια ότι δεν δέχεται και γκολ σε ένα γήπεδο που είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο και από το οποίο είχε φύγει αήττητη φέτος μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτό το ματς έχοντας μία... κάβα εννιά βαθμών που έδωσε τη δυνατότητα στον Αλγουαθίλ να κάνει και ροτέισον κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Η επιλογή του Βάσκου τεχνικού να αλλάξει την τριάδα πίσω από τον φορ (αν θεωρήσουμε ότι ο Γκονζάλες δεν ήταν έκπληξη) δεν του βγήκε, ωστόσο το κέρδος ήταν οι ανάσες που πήραν όσοι έμειναν στον πάγκο καθώς ακολουθεί και το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
Το τελικό 0-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα και το πήρε εύκολα ο Ολυμπιακός χωρίς καρδιοχτύπια. Με την εικόνα που είχε ο αγώνας, όμως, θα μπορούσε να έχει πάρει και τη νίκη. Ήταν ματς που έδειχνε ότι μπορούσε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, αλλά τελικά πήρε το 0-0.
Σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη του στη Γαλλία που είχε νικήσει τη Μαρσέιγ, ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά κινδύνεψε ελάχιστα. Ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει πολύ λιγότερο με σημαντικότερη απόκρουση του αυτή στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Του έλειψε, όμως, η δημιουργία, του έλειψε το κάτι παραπάνω στο μεσοεπιθετικό κομμάτι για να πάρει το διπλό.
Εκεί είναι το κλειδί της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες. Εάν είχαν κάποιες καλύτερες αποφάσεις και εμπνεύσεις από τη μέση και μπροστά θα μπορούσαν να έχουν κάνει τώρα το 4 στα 4. Ο Σα επί της ουσίας πρόσφερε ελάχιστα στον Ολυμπιακό όσο αγωνίστηκε και ίσως θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί και νωρίτερα. Ο Μπέιλι έχει την ποιότητα και το απρόβλεπτο, αλλά έδειξε πως ακόμα θέλει χρόνο, ενώ πολύ γρήγορα τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις.
Σπουδαία δουλειά έκαναν οι Έσε, Πουέρτα στα χαφ και κράτησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης χωρίς ο Ολυμπιακός να νιώσει ότι κινδυνεύει από μία ομάδα που έχει ταχύτητα. Είναι, πάντως, μία καλή εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» με κατοχή μπάλας, με κυριαρχική νοοτροπία και διάθεση που δείχνει ότι αν το βρει δημιουργικά μπορεί να κοιτάζει ψηλά.
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