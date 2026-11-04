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Με όλα τα αστέρια της η Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια: Η 11άδα της βασίλισσας
Με όλα τα αστέρια της η Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια: Η 11άδα της βασίλισσας
Γνωστή έγινε η 11άδα της Ρεάλ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να επιλέγει τα περισσότερα από τα αστέρια της ομάδας
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Κόντρα στα προγνωστικά που τον ήθελαν να κάνει πολλές αλλαγές ο Ζοσέ Μουρίνιο θα παρατάξει την ομάδα του με όλα τα αστέρια.
Αναλυτικά η 11άδα:
Κουρτουά, Ρούντιγκερ, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ, Βινίσιους, Εμπαπέ
Κόντρα στα προγνωστικά που τον ήθελαν να κάνει πολλές αλλαγές ο Ζοσέ Μουρίνιο θα παρατάξει την ομάδα του με όλα τα αστέρια.
Αναλυτικά η 11άδα:
Κουρτουά, Ρούντιγκερ, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ, Βινίσιους, Εμπαπέ
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @AEK_FC_OFFICIAL https://t.co/gM6aRRCI7s— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026
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