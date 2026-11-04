Χιμένεθ: «Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους παίκτες που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα
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Χιμένεθ: «Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους παίκτες που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, φιλοξενήθηκε στο στούντιο του «The Football Show», συνομιλώντας με τους Γιαννίκο Δούκα και Άκη Ζήκο

Χιμένεθ: «Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους παίκτες που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα
Ο Ισπανός τεχνικός ανέλυσε τη μάχη της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε τακτικό επίπεδο, «φωτίζοντας» τα σημεία που πρέπει να «χτυπήσει» η πρωταθλήτρια Ελλάδος, μίλησε για τους «μερένχες», ενώ ξετύλιξε το κουβάρι των αναμνήσεων, αποκαλύπτοντας όσα είχε πει στους παίκτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, όταν οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν από το 0-2 που έχαναν, κερδίζοντας 3-2.

«Γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει για εμένα η ΑΕΚ. Έχει μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου» τόνισε αρχικά ο Μανόλο Χιμένεθ.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στον σοκαριστικό θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφη, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τον Ισπανό τεχνικό να χαρακτηρίζει το συμβάν «τραγωδία».

Αμέσως μετά η κουβέντα πέρασε στην αποψινή μάχη της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». «Η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δίνει πάντα η Ρεάλ στους αντιπάλους της. Να έχει κοντά τις γραμμές και το μυαλό στο δικό της transition». Δεν πρέπει να αφήσει στη Ρεάλ χώρο να τρέχει, αν συμβεί αυτό δεν έχει καμία τύχη. Δείτε τι έπαθε η Μπαρτσελόνα στο κλάσικο. Αν παίξεις ένας εναντίον ενός θα σε "σκοτώσει"» η τοποθέτηση του Μανόλο Χιμένεθ.

Χαρακτήρισε «σπουδαίο προπονητή» τον Μάρκο Νίκολιτς και «δάσκαλο της προπονητικής» τον Ζοζέ Μουρίνιο, ενώ δήλωσε πως είναι καλό πως δεν θα παίξει ο Γκιουλερ.

Περνώντας στα του παρελθόντος, είπε πως όταν ήταν εκείνος προπονητής στην ΑΕΚ, το ΟΑΚΑ γέμιζε διότι η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Όσο για τους τότε ποδοσφαιριστές του, ανέφερε «Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους παίκτες που είχα όταν πήραμε το πρωτάθλημα».

Αποκάλυψε τι είπε στην ομιλία του στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο η ΑΕΚ παρά το γεγονός πως βρέθηκε να χάνει 2-0, επικράτησε 3-2. Εκείνο το αποτέλεσμα αποτέλεσε για τον Χιμένεθ «κλειδί» για την κατάκτηση του τίτλου. «Στο γήπεδο υπάρχουν φίλαθλοι που κλαίνε γιατί βλέπουν τον Ολυμπιακό να σκίζει τη φανέλα της ΑΕΚ. Ξεχάστε τα πάντα σχετικά με την τακτική και βάλτε την καρδιά σας στο γήπεδο» τα λόγια του.

«Ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, αλλά ήταν ένας ακόμα στην ομάδα. Όταν ο καλύτερος του κόσμου νιώθει και γίνεται μέλος μίας ομάδας-οικογένειας, τότε έτσι λειτουργεί και έτσι πρέπει να λειτουργεί μία ομάδα» ανέφερε για τον Ντιέγκο.

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«Με τον Άρη ήταν μία δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα διάστημα που θέλω να ξεχάσω γρήγορα» είπε για το πέρασμά του από τον Άρη, ενώ δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική, χωρίς όμως να βιάζεται, καθώς δεν θέλει να κάνει λάθος στην επόμενη επιλογή του.

Δείτε όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στο «The Football Show»

Στο στούντιο ο Μανόλο Χιμένεθ, ΑΕΚ και ΟΣΦΠ σε ευρωπαϊκό mood - «The Football Show» by Stoiximan

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