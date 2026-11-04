Ο ΑΠΟΕΛ τιμά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας
SPORTS
Ιβάν Γιοβάνοβιτς ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ τιμά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας

O ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας θα τιμηθεί από τους ανθρώπους της κυπριακής ομάδας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Ο ΑΠΟΕΛ τιμά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ξεχωριστή τιμή περιμένει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Κύπρο, καθώς ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας θα βρεθεί ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα βραβευτούν στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ.

Η μεγάλη γιορτή του κυπριακού συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (8/11) στη Λευκωσία, μετά την αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού στο «ΓΣΠ», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών βραβεύσεων για ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ομάδας.



Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, καθώς συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, οι «γαλαζοκίτρινοι» πανηγύρισαν σημαντικές εγχώριες διακρίσεις, ενώ έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2011-2012, γράφοντας μία από τις μεγαλύτερες σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η επετειακή εκδήλωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα φαντασμαγορικό σόου με 500 drones, ειδικά εφέ, πυροτεχνήματα, αλλά και την ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης