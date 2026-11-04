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Ο ΑΠΟΕΛ τιμά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας
Ο ΑΠΟΕΛ τιμά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας
O ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας θα τιμηθεί από τους ανθρώπους της κυπριακής ομάδας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του συλλόγου
Μία ξεχωριστή τιμή περιμένει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Κύπρο, καθώς ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας θα βρεθεί ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα βραβευτούν στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ.
Η μεγάλη γιορτή του κυπριακού συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (8/11) στη Λευκωσία, μετά την αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού στο «ΓΣΠ», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών βραβεύσεων για ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ομάδας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, καθώς συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, οι «γαλαζοκίτρινοι» πανηγύρισαν σημαντικές εγχώριες διακρίσεις, ενώ έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2011-2012, γράφοντας μία από τις μεγαλύτερες σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Η επετειακή εκδήλωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα φαντασμαγορικό σόου με 500 drones, ειδικά εφέ, πυροτεχνήματα, αλλά και την ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ.
Η μεγάλη γιορτή του κυπριακού συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (8/11) στη Λευκωσία, μετά την αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού στο «ΓΣΠ», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών βραβεύσεων για ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ομάδας.
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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, καθώς συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, οι «γαλαζοκίτρινοι» πανηγύρισαν σημαντικές εγχώριες διακρίσεις, ενώ έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2011-2012, γράφοντας μία από τις μεγαλύτερες σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Η επετειακή εκδήλωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα φαντασμαγορικό σόου με 500 drones, ειδικά εφέ, πυροτεχνήματα, αλλά και την ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ.
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