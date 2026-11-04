Ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου στο Κόσοβο πούλησε παράνομα πάνω από 110 όπλα και κατήγγειλε ότι του τα έκλεψαν
ΚΟΣΜΟΣ
Κόσοβο Όπλα

Ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου στο Κόσοβο πούλησε παράνομα πάνω από 110 όπλα και κατήγγειλε ότι του τα έκλεψαν

Αστυνομικές έρευνες σε τρεις τοποθεσίες οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη – Οι Αρχές αναζητούν τους δύο φερόμενους συνεργούς του.

Ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου στο Κόσοβο πούλησε παράνομα πάνω από 110 όπλα και κατήγγειλε ότι του τα έκλεψαν
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Μια υπόθεση παράνομης διακίνησης όπλων με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη ενός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου αποκαλύφθηκε στην Τζιακόβα του Κοσόβου. Ο άνδρας φέρεται να πούλησε περισσότερα από 110 πυροβόλα όπλα σε δύο πρόσωπα και στη συνέχεια να κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν κλαπεί από την αποθήκη της επιχείρησής του.

Η Εισαγγελία της Τζιακόβας ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/11) ότι ζήτησε την προφυλάκιση του συλληφθέντος, με τα αρχικά V.C., για 30 ημέρες, ενώ οι δύο φερόμενοι αγοραστές των όπλων εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε στην παράνομη πώληση των όπλων από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Τα όπλα βρίσκονταν, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, στην αποθήκη αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου της περιοχής και φέρεται να παραδόθηκαν σε δύο άνδρες, με τα αρχικά D.P. και L.U., κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στις 30 Οκτωβρίου, η αστυνομία ενημερώθηκε για υποτιθέμενη διάρρηξη στην αποθήκη, από την οποία είχαν εξαφανιστεί περισσότερα από 100 όπλα. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως σοβαρή κλοπή. Ωστόσο, από την έρευνα της Διεύθυνσης Διερεύνησης Οργανωμένου και Σοβαρού Εγκλήματος προέκυψαν ενδείξεις ότι η καταγγελία ήταν σκηνοθετημένη και πως τα όπλα είχαν πωληθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Την Τρίτη (3/11), αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε τρεις τοποθεσίες στην περιοχή της Τζιακόβας, σε συνεργασία με την τοπική Εισαγγελία.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ο V.C. και κατασχέθηκαν στοιχεία που θα αξιοποιηθούν στην ποινική διαδικασία. Μετά την εξέτασή του από τις αρχές, αποφασίστηκε η κράτησή του για 48 ώρες, ενώ η Εισαγγελία υπέβαλε αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο για την επιβολή προσωρινής κράτησης διάρκειας ενός μήνα.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος και των τριών εμπλεκομένων για μη εξουσιοδοτημένη εμπορία όπλων και εκρηκτικών υλών, αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 364 του Ποινικού Κώδικα του Κοσόβου.

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Σε βάρος του ιδιοκτήτη του σκοπευτηρίου διερευνάται επιπλέον το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 382.

Οι δύο καταζητούμενοι δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πού βρίσκονται τα περισσότερα από 110 όπλα που φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η διαδρομή των όπλων και να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
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