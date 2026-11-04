Χουάνκαρ: Είχα σημαντική απώλεια ακοής αλλά τώρα είμαι εξαιρετικά καλά

Με αφορμή την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάνκαρ παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική «SPORT» και μίλησε για την εμπειρία του από το ελληνικό ποδόσφαιρο και το περιστατικό με την κροτίδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη





Ο άλλοτε αριστερός μπακ του







Η συζήτηση, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εμπειρία του από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.



Ο Ισπανός στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες φίλαθλοι, υποστηρίζοντας πως το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα βιώνεται με ακόμη μεγαλύτερο πάθος σε σχέση με την Ισπανία.







Αναλυτικά όσα είπε:



Ήταν δύσκολο να αποφασίσεις να σταματήσεις το ποδόσφαιρο;



«Ναι, ήταν δύσκολο. Στην πραγματικότητα, αναγκάστηκα να αποσυρθώ εξαιτίας ενός τραυματισμού στη μέση. Το μυαλό μας θέλει να συνεχίσουμε, αλλά το σώμα δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Είναι μια απόφαση που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πάρεις».



Παραμένεις ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες της Ρεάλ στον οποίο έδωσε ντεμπούτο ο Μουρίνιο κατά την πρώτη του θητεία.



«Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν ο πρώτος που έκανε ντεμπούτο και είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος. Ακόμη περισσότερο τώρα, με την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ και τον Μουρίνιο να βρίσκεται ξανά εκεί. Το λέω πάντα: ένα μέρος από όσα κατάφερα στην καριέρα μου το οφείλω στον Μουρίνιο, επειδή μου έδωσε εκείνη την ευκαιρία».



Σου θυμίζει η σημερινή Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη της εποχής σου;



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Είχε καλύτερο ρόστερ στην πρώτη του θητεία ή τώρα;



«Θα έλεγα ότι τότε είχε καλύτερη ομάδα. Υπήρχαν ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Εζίλ, ο Σάμι Κεντίρα... Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ομάδα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διαφορετικές εποχές και το σημερινό ρόστερ είναι επίσης εξαιρετικό».



Περίμενες ότι ο Κεντίρα θα κατέληγε στο προπονητικό επιτελείο του Μουρίνιο;



«Όχι, πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν μπορούσα να τους φανταστώ μαζί σε αυτούς τους ρόλους και δεν είχα ιδέα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο Κεντίρα με βοήθησε πάρα πολύ όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Χαίρομαι πολύ τόσο για εκείνον όσο και για τον προπονητή, που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης».



Τι κάνει ο Μουρίνιο για να κερδίζει τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών;



«Τίποτα ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι η ίδια του η παρουσία και το όνομά του επιβάλλουν τον σεβασμό στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο προπονητή μέσα στα αποδυτήρια».



Πώς είναι η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα;



Με αφορμή τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena, η ισπανική εφημερίδα «SPORT» φιλοξένησε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χουάνκαρ , ο οποίος μίλησε για την παρουσία του στην Ελλάδα, τις εμπειρίες του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και τη σχέση του με τη Ρεάλ και τον Ζοζέ Μουρίνιο.Ο άλλοτε αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού , ο οποίος έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως ένας τραυματισμός στη μέση δεν του επέτρεψε να συνεχίσει.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ρεάλ Μαδρίτης και στον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα των «μερένχες».Η συζήτηση, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εμπειρία του από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.Ο Ισπανός στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες φίλαθλοι, υποστηρίζοντας πως το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα βιώνεται με ακόμη μεγαλύτερο πάθος σε σχέση με την Ισπανία.Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες, ενώ μίλησε και για το περιστατικό που είχε βιώσει στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό «Ναι, ήταν δύσκολο. Στην πραγματικότητα, αναγκάστηκα να αποσυρθώ εξαιτίας ενός τραυματισμού στη μέση. Το μυαλό μας θέλει να συνεχίσουμε, αλλά το σώμα δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Είναι μια απόφαση που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πάρεις».«Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν ο πρώτος που έκανε ντεμπούτο και είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος. Ακόμη περισσότερο τώρα, με την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ και τον Μουρίνιο να βρίσκεται ξανά εκεί. Το λέω πάντα: ένα μέρος από όσα κατάφερα στην καριέρα μου το οφείλω στον Μουρίνιο, επειδή μου έδωσε εκείνη την ευκαιρία».«Ναι, απόλυτα. Η Ρεάλ είχε ήδη πάει πολύ καλά μαζί του. Ήταν ένας προπονητής ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, εκτός από τους δημοσιογράφους, επειδή συχνά είχε προστριβές μαζί τους. Ωστόσο, αυτό συνέβαινε κυρίως επειδή ήθελε να προστατεύει τους ποδοσφαιριστές του. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης».«Θα έλεγα ότι τότε είχε καλύτερη ομάδα. Υπήρχαν ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Εζίλ, ο Σάμι Κεντίρα... Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ομάδα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διαφορετικές εποχές και το σημερινό ρόστερ είναι επίσης εξαιρετικό».«Όχι, πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν μπορούσα να τους φανταστώ μαζί σε αυτούς τους ρόλους και δεν είχα ιδέα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο Κεντίρα με βοήθησε πάρα πολύ όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Χαίρομαι πολύ τόσο για εκείνον όσο και για τον προπονητή, που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης».«Τίποτα ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι η ίδια του η παρουσία και το όνομά του επιβάλλουν τον σεβασμό στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο προπονητή μέσα στα αποδυτήρια».

«Δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά όλα τα αθλήματα. Το βόλεϊ, το πόλο, το μπάσκετ... Είναι πραγματικά τρέλα! Θα το διαπιστώσετε και εσείς. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επισκεφθεί ένα καινούργιο γήπεδο, το οποίο νομίζω ότι κατασκευάστηκε πριν από περίπου τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο τρόπο. Το συγκεκριμένο γήπεδο ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα όταν αγωνιζόμουν στον Παναθηναϊκό».



Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των ελληνικών ομάδων;



«Ναι, τεράστια αντιπαλότητα! Και δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Υπάρχουν επίσης τα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ - Άρης Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αντιπαλότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το ζουν με διαφορετικό τρόπο. Από όσα έχω δει, στην Ισπανία το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο πάθος, αλλά θα έλεγα ότι στην Ελλάδα το ζουν λίγο περισσότερο».



Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί τα τελευταία χρόνια προορισμό για πολλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές.



«Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος έχει αλλάξει πάρα πολύ, προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τόσοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά Ισπανοί, επιλέγουν να αγωνιστούν εκεί. Η παρουσία ξένων και Ισπανών ποδοσφαιριστών βοηθά το πρωτάθλημα να βελτιώνεται. Το επίπεδο έχει ανέβει και, από οικονομικής πλευράς, οι ομάδες στην Ελλάδα πληρώνουν αρκετά καλά. Παρακολουθώ πολλούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος».



Έχεις αναρρώσει πλήρως από το πρόβλημα στο αυτί σου;



«Είμαι εξαιρετικά. Πριν από λίγο καιρό έκανα ξανά εξετάσεις και όλα είναι απολύτως καλά. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τρομάξει αρκετά, επειδή όταν έφτασα στο νοσοκομείο είχα σημαντική απώλεια ακοής. Αυτό συνοδευόταν από ιλίγγους, ζαλάδες και άλλα συμπτώματα. Ωστόσο, από τότε και μετά, η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά. Πλέον είμαι απολύτως καλά».