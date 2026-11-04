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ΠΑΟΚ: Σοκ με Όσμαν που υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση
ΠΑΟΚ: Σοκ με Όσμαν που υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση
Τεράστια απώλεια για τον Δικέφαλο καθώς ο Τούρκος άσος τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Ρόμα για το EuroCup
Πύρρειος αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ η νίκη του με 113-11 επί της Ρόμα για το EuroCup καθώς χάνει για τον επόμενο μήνα τον Τσέντι Όσμαν.
Ο Τούρκος σταρ που ήταν και πάλι από τους κορυφαίους της ομάδας του αισθάνηθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη μηνίσκου με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αρθροσκόπηση για τον καθαρισμό του γονάτου.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.
Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.»
Ο Τούρκος σταρ που ήταν και πάλι από τους κορυφαίους της ομάδας του αισθάνηθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη μηνίσκου με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αρθροσκόπηση για τον καθαρισμό του γονάτου.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.
Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.»
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