Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το ματς της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία

Κατάμεστο αναμένεται το Πανθεσσαλικό για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου (21:45) που θα βάλει τέλος στις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στο 2ο όμιλο της League A του Nations League.Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε sold out στα περισσότερα από 20.000 εισιτήρια, που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου μόλις σήμερα το μεσημέρι (03/11) και μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν.Έτσι, αποτυπώνεται και η μεγάλη στήριξη του κόσμου στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία είναι θα παλέψει για να διατηρηθεί σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.Η Ελλάδα ισοβαθμεί με την Ολλανδία στην πρώτη θέση με οκτώ βαθμούς, με τη Γερμανία να ακολουθεί με πέντε βαθμούς και εφόσον η «γαλανόλευκη» τερματίσει στην πρώτη δυάδα θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στα προημιτελικά του Nations League.