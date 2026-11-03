Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το ματς της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία
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ΕΠΟ Εθνική ποδοσφαίρου Σερβία Nations League

Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το ματς της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό

Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το ματς της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία
Κατάμεστο αναμένεται το Πανθεσσαλικό για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου (21:45) που θα βάλει τέλος στις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στο 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε sold out στα περισσότερα από 20.000 εισιτήρια, που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου μόλις σήμερα το μεσημέρι (03/11) και μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν.

Έτσι, αποτυπώνεται και η μεγάλη στήριξη του κόσμου στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία είναι θα παλέψει για να διατηρηθεί σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Η Ελλάδα ισοβαθμεί με την Ολλανδία στην πρώτη θέση με οκτώ βαθμούς, με τη Γερμανία να ακολουθεί με πέντε βαθμούς και εφόσον η «γαλανόλευκη» τερματίσει στην πρώτη δυάδα θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στα προημιτελικά του Nations League.

Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το ματς της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σερβία

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