Μία ξεπερνάει τον μέσο όρο και πλησιάζει τον χαρακτηρισμό «αριστούργημα». Το λένε «Μινώταυρος» και ο σκηνοθέτης Αντρέι Ζιαβγκίντσεφ είναι Ρώσος αλλά αντικαθεστωτικός. Εξαιρετικός ο συσχετισμός ανάμεσα σε συζυγική απιστία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακολουθεί το επίσης υποδειγματικό θρίλερ τρόμου «Victorian Psycho». Εντελώς γκόθικ αλλά σκηνοθετημένο με κομψότητα. Ακόμα το Ισπανικό ντοκουμέντο «Μεσημέρια της μοναξιάς» με ταυρομάχους να μαχαιρώνουν αθώους, απροστάτευτους ταύρους. Τι βαρβαρότητα! Οσο για «το σόι της συμφοράς» με Μπεν Στίλερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τι να πω; Μία από τα ίδια. Το βαριέσαι. Τέλος ο παιδικός μποναμάς για τα παιδιά ακούει στο όνομα «το μαγεμένο βασίλειο». Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Η πλήρης λίστα των νέων αφίξεων έχει ως εξής:Σε μια επαρχιακή πόλη της Ρωσίας, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας κι οικογενειάρχης έρχεται αντιμέτωπος με τις υποψίες της συζυγικής προδοσίας και με τις απαιτήσεις του κρατικού μηχανισμού να επιλέξει εργαζομένους που θα σταλούν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πάμε στην μεγάλη εικόνα. Η Ρωσική εξουσία όπως ο Μινώταυρος. Ο Πούτιν με σώμα ανθρώπου και ουρά ταύρου. Από εκεί και ο τίτλος της ταινίας. Το ίδιο και το αφεντικό, ο ολιγάρχης της περιοχής. Ιδιοκτήτης τεράστιας επιχείρησης μεταφορών. Το χρήμα στην τσέπη του. Μινώταυρος κι αυτός. Νυμφευμένος με μια κουκλάρα. Το σώμα της καλλίγραμμο. Η ίδια πάντα νωχελική, αισθησιακή. Εχει σημασία αυτό—στα όρια του αριστουργήματοςΑπρόβλεπτη περίπτωση. Ομολογώ δεν το περίμενα. Το στόρι από βιβλίο. Οπου νεαρή γκουβερνάντα σε αριστοκρατική οικογένεια για δύο παιδιά. Η εξέλιξη τρομακτική. Ο σκηνοθέτης λέει “Υπάρχουν δύο μορφές τρέλας. Η πρώτη είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται ως διαφορετική και αποκλίνουσα, επειδή βρίσκεται έξω από τα αποδεκτά κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα. Η δεύτερη, όμως, είναι μια μορφή τρέλας που η ίδια η κοινωνία αποδέχεται και θεωρεί φυσιολογική, σε τέτοιο βαθμό ώστε να περνά απαρατήρητη”. Τέτοια και η περίπτωση της γκουβερνάντας—το καλύτερο θρίλερ τρόμου που είδα τα τελευταία χρόνιαΦυσικά κωμωδία. Φυσικά ένα ακόμα επεισόδιο από την άκρως επιτυχημένη, στα ταμεία, κινηματογραφική σειρά. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο πεθερός του Μπεν Στίλερ. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα παιδιά μεγάλωσαν και τα μαλλιά των γονέων γκριζάρισαν. Συγκεκριμένα: ένας νεαρός άνδρας ονόματι Χένρι, γιος του Γκρεγκ και της Παμ Φόκερ, αντιμετωπίζει οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί μια γυναίκα με ισχυρή θέληση που φαίνεται να είναι εντελώς αταίριαστη με τον χαρακτήρα του. Μερικά στιγμιότυπα χαριτωμένα-ψιλοβαρέθηκα

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Το 1975 ο Σιλβέστερ Σταλόνε, κοντά στα τριάντα, που είχε μετατρέψει το όνομά του σε «Μάικ» αλλά στη συνέχεια το επανάφερε επειδή η αγαπημένη του, η Σάσα του είπε «εμένα μου αρέσει το Σιλβέστερ», περιφερόταν αδέκαρος και απελπισμένος. Ένα βράδυ, καθώς έπινε μπύρα έβαλε στοίχημα με τον μπάρμαν πως ο λευκός αντίπαλος του θρυλικού και ανεπανάληπτου Μοχάμεντ Αλι, δεν θα παραδοθεί στον τρίτο γύρο. Και πράγματι ο λευκός κατάφερε να μην παραδοθεί μέχρι τον τελευταίο γύρο. Καθώς λοιπόν έβλεπε τον αγώνα και έπινε τις κερδισμένες μπίρες, μια ιδέα καρφώθηκε στην καρδιά του. Και μ αυτή την ιδέα παρέα, εκσφενδονίστηκε στο τσαρδί του και αμέσως όρμησε να γράψει ένα σενάριο το οποίο ολοκληρώθηκε σε τρείς μέρες και κάτι ψιλά. Ετσι έγινε ο πρώτος θρυλικός «Rocky» με 950 χιλιάδες δολάρια και στη συνέχεια, από τα ταμεία έβγαλε κάπου 120 μύρια. Με δέκα υποψηφιότητες και τρία Οσκαρ, ανάμεσά τους της καλύτερης ταινίας—οπωσδήποτε!

Το όνομά του είναι Μίχαλ. Και είναι ιδιοκτήτης τοπικής εφημερίδας που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Μίχαλ τρέχει. Και δεν προλαβαίνει. Είναι παντρεμένος και έχει μα κορούλα μόλις δύο ετών. Κάθε πρωί, αφού πρώτα τοποθετήσει με εξαιρετική φροντίδα το κοριτσάκι του σε ειδικό κάθισμα για μωρά, στη συνέχεια σπεύδει προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη στάση σε βρεφονηπιακό σταθμό. Η δεύτερη στα γραφεία της εφημερίδας του. Ετσι και αυτή την ημέρα. Πράγματι, αφήνει το κοριτσάκι του στον σταθμό. Ετσι έγινε η έτσι νομίζει πως έγινε. Και καθώς οι έγνοιες τον πλημμυρίζουν. Και καθώς από τη μία σύσκεψη στην άλλη χωρίς ανάσα, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται πως τραμπαλίζεται στο χείλος της κόλασης. Το μωρό εγκλωβισμένο επί ώρες μέσα στο κλειδωμένο όχημά του. Και η ζέστη έχει βαρέσει κόκκινο. Και το μωρό είναι νεκρό—η μεγάλη ανατριχίλα!

Λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 δύο πράκτορες της CIA αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα. Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και καθώς οι μακροχρόνιοι συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις τρέχουσες συνωμοσίες, ο νέος δεσμός του ενός εκ των δύο πρακτόρων με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες απειλεί να ανατρέψει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο! Η μεγάλη εικόνα εντελώς πολιτική. Η αποκαθήλωση του νόμιμου εκλεγμένου Αλιέντε και η τοποθέτηση του βάναυσου και αρχιβασανιστή Πινοσέτ. Όμως στο βάθος τα προβλήματα άφθονα και εντελώς ανατρεπτικά. Όπως η κρυφή εντολή, από ψηλά, ο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Γι αυτό άλλωστε καταφθάνει και το αφεντικό. Όπως η πολιτική ταυτότητα των δύο φοιτητριών από τη Χιλή. Αραγε είναι με το μέρος του Αλιέντε η μπας και στα μουλωχτά υπηρετούν το σχέδιο ενθρόνισης φασιστικού καθεστώτος;--σχεδόν αριστούργημα!

Συνοπτικά και εν συντομία το στόρι πάει κάπως έτσι: Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της. Ο ουμανισμός του ανυπέρβλητος. Το εξηγώ. Η Μαρί-Λου Φονταίν ζωντανό υπόδειγμα υιοθέτησης μιας σπάνιας φροντίδας. Προς τους υπέργηρους. Με την καρδιά της. Αλλωστε «αύριο» κι εγώ θα καταλήξω όπως οι τρόφιμοι του οίκου ευγηρίας. Το προσωπικό αντιστέκεται. Εχει μάθει να διεκπεραιώνει. Εκείνη με το συναίσθημα. Και φτάνει στο σημείο να συγκρουστεί με το «σύστημα». Την ίδια «στιγμή» γνωρίζει την Μαρί Μορισάκι που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καρκίνου. Δύο πρόσωπα από διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετική πορεία. Κι όμως όσο μακριά τόσο κοντά. Καθόλου τυχαία που το μικρό τους όνομα είναι «Μαρί». Με το συναίσθημα λοιπόν υπερβαίνουν όλα τα εμπόδια. Και σχεδόν ταυτίζονται—μνημείο ανθρωπισμού!

Ταινία υποψήφια για πολλά Οσκαρ. Εχει συμβεί με αρκετές ταινίες του Μεξικανού σκηνοθέτη. Όπως «Η επιστροφή» με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και όπως «Birdman η απρόσμενη αρετή της αφέλειας» με Μάικλ Κίτον. Εδώ πρόκειται για μείγμα κωμωδίας και περιπέτειας. Το τελικό αποτέλεσμα κάπως κατώτερο των προηγούμενων επιδόσεων του Ινιάριτου. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή-ο Τομ Κρουζ σε ρεσιτάλ υποκριτικής!

Το αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!

Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημα

ΑΞΙΖΟΥΝ

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Στον Κρυστάλλινο Πλανήτη, η 11χρονη Ρία γίνεται φίλη με ένα μικρό που μοιάζει με δεινόσαυρο, ο οποίος χωρίστηκε από τη μητέρα του από ένα μεταλλαγμένο τέρας. Καθώς η Ρία προσπαθεί να τον επανενώσει με τη μητέρα του, αντιμετωπίζει ένα επικίνδυνο έργο όταν συναντούν τον αδίστακτο Κυβερνήτη, ο οποίος επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές ικανότητες του Μπέργκι για κέρδος. Η Ρία και ο Μπέργκι πρέπει να βασιστούν στον δεσμό φιλίας και θάρρους τους για να προστατεύσουν τον Κρυστάλλινο Πλανήτη- Χαριτωμένο και διασκεδαστικό

Πασίγνωστο. Από την «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Ντίκενς. Είναι η βιομηχανική επανάσταση. Είναι εκατομμύρια στη φτώχεια. Και είναι ο ζάπλουτος και αρχιτσιγγκύνης ήρωας της ιστορίας που δεν δίνει δεκάρα σε κανένα. Το story της συγκεκριμένης παραλλαγής πάει κάπως έτσι: Μια αξέχαστη παραμονή Χριστουγέννων, ο Εμπενίζερ Σκρουτζ έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, σε ένα μεταφυσικό ταξίδι που θα καθορίσει την μοίρα του--Εξαιρετικός και μεταμορφωμένος ο Τζόνι Ντεπ. Αξίζει μόνο για την ερμηνεία του!

Υποδειγματικό ντοκιμαντέρ το οποίο βασίζεται σε περίπου 50 ώρες υλικού από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Θυσία» (Offret, 1986), τα οποία είχε τραβήξει ο οπερατέρ Arne Carlsson. Ο σκηνοθέτης συνέθεσε αυτό το υλικό προσθέτοντας συνεντεύξεις και δηλώσεις του ίδιου του Ταρκόφσκι, αποσπάσματα από το βιβλίο του «Σμιλεύοντας τον Χρόνο» τα οποία ακούγονται σε voiceover και προσωπικές σημειώσεις και ημερολόγια που διαβάζει η χήρα του, Λαρίσα, ρίχνοντας φως στον εσωτερικό του κόσμο και στα προφητικά του όνειρα—εξαιρετικό!

Κεφάτη, ευρυματική, διασκεδαστική. Πάει για Οσκαρ κινούμενων σχεδίων. Ο γάτος μας αναλαμβάνει αποστολή για λογαριασμό του Ινστιτούτου για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης. Πρέπει να να φτιάξει το κέφι δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ο Γάτος είναι γνωστός για τη μεγάλη του καρδιά, αλλά κάποιες φορές και για τις αδιόρθωτες υπερβολές του--Θα περάσετε φίνα

Κωμωδία. Στα ταμεία των ΗΠΑ σκίζει. Ο Γουάιλ E. Κογιότε αποφασίζει να προσλάβει έναν δικηγόρο για να μηνύσει την εταιρεία ACME, μιας και τα προϊόντα της τον έχουν απογοητεύσει για πολλοστή φορά, καθώς αγωνίζεται να πιάσει τον Roadrunner. Κάπως έτσι αρχίζει το πάρτι—με χαμόγελα!

Ισως η καλύτερη επιλογή της εβδομάδας. Οπου ο εβδομαντάρης σύζυγος κάνει έρωτα με την σύντροφό του που πάσχει από άνοια. Κάπως έτσι η κόρη της καταφεύγει στην αστυνομία με την καταγγελία του βιασμού. Αν είναι δυνατόν. Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό. Στο μεταξύ η κόρη, μια σαραντάρα, που διαρκώς καταγγέλλει, έχιε πίσω της μια κατεστραμμένη σχέση. Εξαιρετικός ο Τομ Κόρτνει αλλά και η Ζιλιέτ Μπινός. Μια ιστορία που αναφέρεται στο «Amour» το αριστούργημα του Μίκαελ Χάνεκε—αξίζει τα λεφτά της!

Με το μεγάλο βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών. Από Κίνα. Επιδέξια φτιαγμένο και πρωτότυπο. Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Οσοι δεν ονειρεύονται ζουν περισσότερο. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή--Οι αντάρτες, οι ονειροπόλοι, οι ρομαντικοί!

Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μόλις 75 λεπτά. Συμπυκνωμένη αφήγηση. Συγκινητική ιστορία. Πρόκειται για τον Εβραίο επιζήσαντα Σιμόν Γκρονόφσκι. Που σε ηλικία 11 ετών πηδάει από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Τον Κόνραντ. Το θύμα και ο γιος ενός θύτη. Μια ιστορία αληθινών δακρύων--Για την επιβίωση, τη μνήμη και κυρίως τη συγχώρεση!

Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Η Λειλά, μηχανικός, καταφθάνει στην Τυνησία παρέα με το κορίτσι της, μια ξανθιά Γαλλίδα. Η επιστροφή της λόγω της κηδείας του θείου της. Ο οποίος, στη συνέχεια, αποκαλύπτεται πως ήταν ομοφυλόφιλος. Η μητέρα της Λειλά τα καταλαβαίνει όλα όμως λόγω παραδόσεων κρατάει το στόμα της κλειστό. Η κατάσταση σαν καζάνι που βράζει. Με το καπάκι έτοιμο να εκτοξευθεί. Δυστυχώς οι ρυθμοί βραδυκίνητοι. Και αφήγηση σχεδόν επίπεδη και απρόσωπη. Μια ιστορία καλών προθέσεων, θολών επιδόσεων-- Και ναι και όχι

Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ διάρκειας τριών ωρών. Το story πάει κάπως έτσι: Τριάντα τέσσερις μέρες πριν φυλακιστεί, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, προσκαλεί κινηματογραφικό συνεργείο για να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο μετατρέπεται σε τρίχρονο ταξίδι. Αξίζει αλλά η διάρκεια σχεδόν απαγορευτική. Το γύρισμα υποδειγματικό, οι ερμηνείες βιωματικές και το συμπέρασμα καυτό: κάθε άνθρωπος είναι ικανός για όλα!—τρεις ώρες αμάν!

Παραλλαγή του «Θέλμα και Λουίζ». Μια γυναίκα εγκαταλείπει τον αυταρχικό σύζυγο, ίσως και να τον έχει σκοτώσει. Και στη συνέχεια, κάπου στην επαρχία συναντάει και συνάπτει φιλική σχέση με μια μικρότερη της οποίας ο σύντροφος είναι και βάναυσος και αλκοολικός. Η συνέχεια θυμίζει κάτι από «διαβολογυναίκες». Η ατμόσφαιρα εξαιρετική. Το σενάριο εντελώς εγκεφαλικό. Και ο χαρακτήρας του Ιατρόπουλου εντελώς κατασκευασμένος--Από τον Αλεξίου περίμενα κάτι καλύτερο. Και είναι ικανός!

Γρήγορο και εντελώς digital. Οπου συμμορία ληστών τραπεζών με μεγάλο following στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδει ζωντανά τις τολμηρές ληστείες της, χωρίς να γνωρίζει ότι η αυξανόμενη φήμη της στο διαδίκτυο την έχει βάλει στο στόχαστρο ενός βετεράνου πράκτορα του FBI και μιας ιδιοφυίας στους υπολογιστές. Παρά το γεγονός ότι το παράδοξο αυτό δίδυμο είναι κοντά στην εξιχνίαση των ληστειών, η συμμορία ξεπερνά τα όριά της, κάνοντας τα πάντα για τις πεποιθήσεις της . Καλοφτιαγμένο αλλά επαναλαμβανόμενο—και ναι και όχι!

Παραλλαγή της θρυλικής ιστορίας «Στα σαγόνια του καρχαρία». Η ιστορία εξελίσσεται στα μαγευτικά φιοδρ της Νορβηγίας. Μια θαλάσσια βιολόγος έρευνα μια παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια. Ετσι έρχεται αντιμέτωπη με διάφορα παράξενα περιστατικά. Σε συνδυασμό με τον βίαιο θάνατο δύο εφήβων, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς το βαθύ και κάτι καταστροφικό. Μήπως κυκλοφορεί ένα θαλάσσιο τέρας; Αλλωστε μόλις το 5% των ωκεανών έχει εξερευνηθεί—δεν είναι για πέταμα!

Όλα μπερδεμένα. Ολοι μπερδεμένοι. Η μάνα είναι πατέρας. Η φίλης μπορεί να είναι η σύζυγός της. Ο άντρας γυναίκα. Το story έχει ενδιαφέρον. Εξαιρετική, γιατί είναι δωρική, η ερμηνεία της Μπέττυς Βακαλίδου, Πασίγνωστη trans. Ακολουθούμενη από Ελενα Τοπαλίδου. Ολίγον υπερβολική γι αυτό και ενίοτε τρομακτική. Η αρχή με τον γιο στο νοσοκομείο. Σε κώμα. Όταν μαθαίνει ότι η μητέρα του είναι trans. Κόλαση--Δυστυχώς πολλές σκηνές επαναλαμβάνονται

Τριαντάρης έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή του στη νυχτερινή σκηνή της Νέας Υόρκης μαζί με τη συνεργάτιδα και φίλη του διοργανώνει ξέφρενα πάρτι ζώντας σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, χορό, καταχρήσεις και ατελείωτες νύχτες. Η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν μια Βρετανίδα γυναίκα εμφανίζεται μαζί με δεκάχρονο ισχυριζόμενη ότι είναι γιος του—Ε και;

Μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια--ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο “Best in Dog Show”. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα-μόνο για μωρά!

Πολυαναμενόμενη η ταινία του Ρομαίν Γαβρά, υιού του διάσημου και σπουδαίου Κώστα Γαβρά. Το στόρι αλληγορικό. Το cast με πλήθος αστέρων. Η τοποθεσία εν Ελλάδι. Οπου ομάδα νέων ανταρτών της οικολογίας, με όπλα και με αποφασιστικότητα να κάψουν το παλιό ώστε να γεννηθεί το νέο, ορμούν σε πολυτελές πάρτι διάσημων και πλούσιων. Ανάμεσά τους και ένα μεγάλος απατεώνας. Για να εκπληρωθεί η προφητεία πρέπει η αρχηγός αλλά και κάποιος « ήρωας» να βουτήξουν μέσα στις φλόγες του ηφαιστείου της Σαντορίνης!—μπερδεμένο, χαοτικό!

Κι αυτή η αμερικανική παραγωγή ταιριάζει κάπως με το «φορτίο». Το story πάει κάπως έτσι: Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο τετράποδος σύντροφος, δηλαδή ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και όχι μόνο--μέτριων επιδόσεων

Και ναι και όχι. Το στόρι με πολλά επεισόδια. Οπου καθηγητής γεωγραφίας ανοίγει την πόρτα της οικίας του και πέφτει πάνω στην απουσία της συντρόφου του. Από Σερβία. Απελπισμένος γνωρίζει κηπουρό με το όνομα Μανόλο. Και επειδή ο Μανόλο πέφτει νεκρός από ανακοπή, ο Φερνάντο «δανείζεται» την ταυτότητά του και αποφασίζει να πάει ως κηπουρός σε φάρμα στην Πορτογαλία. Και καθώς ο καιρός περνάει μαθαίνει, τυχαία ότι στο σπίτι του έχει επιστρέψει η Σέρβα. Αποφασίζει να την επισκεφτεί αλλά βρίσκει μια άλλη. Να συνεχίσω;--θυμίζει, δεν είναι Καουρισμάκι

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Φυσικά «αγώνες πείνας». Από το πασίγνωστο μυθιστόρημα της Σούζαν Κόλινς. Αυτό το επεισόδιο προηγείται των άλλων. Η δράση λαμβάνει χώρα 24 χρόνια πριν από το πρώτο «Hunger Games». Κεντρικός ήρωας ο νεαρός, ξανθός και σγουρομάλλης Χέιμιτς Αλμπερνάθι. Που τελικά καταφέρνει να κερδίσει. Αφού προηγουμένως όλοι οι σύντροφοι του πεθαίνουν. Το story εντελώς αλληγορικό και προφητικό. Η δημοκρατία είναι δικτατορία, το show εγκλωβίζει το σύμπαν και η ελευθερία πολύ ακριβή. Αλλά τίποτα δεν είναι αναπόφευκο--φλύαρο

Ομολογώ ότι δεν ήξερα το εν λόγω συγκρότημα. Που επιχειρεί να συνθέσει τις θρακιώτες μουσικές παραδόσεις με το πανκ. Συγκεκριμένα: τον χειμώνα του 2021, το συγκρότημα Thrax Punks βρίσκεται εγκλωβισμένο στην Αθήνα, λόγω του συνεχιζόμενου lockdown. Οι συναυλίες τους έχουν απαγορευτεί, όμως εκείνοι ακάθεκτοι, σκαρφίζονται έναν εναλλακτικό διαγωνισμό μουσικό- μαγειρικής! Ποιος από τους Thrax Punks μαγειρεύει καλύτερα; Τα πιάτα από πίτσα μέχρι κινέζικο με νούντλς. Μόλις μία ώρα και κάτι λεπτά—κουράστηκα!

Απίστευτο. Κατακλυσμιαίο έπος από Ινδία. Το AI έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Παρέλαση πλήθους ονομάτων που αναφέρονται σε Ινδικές θεότητες, αρχέγονους ήρωες και σε θρυλικά περιστατικά. Κάτι σαν παραλλαγή «Οδύσσειας» της Ινδίας. Δεν προλαβαίνεις να απομνημονεύσεις ονόματα βασίλεια, θεότητες τα πάντα. Στη μισή ώρα σκέφτεσαι «οι αθεόφοβοι αντιγράφουν Χόλιγουντ». Στη μία ώρα την έχεις κάνει--Μπορεί και να σε πάρει ο ύπνος

Ο, τι καλύτερο έχω δει στο σινεμά σχετικά με ταυρομαχίες στην Ισπανία. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ γυρισμένο μέσα στην αρένα. Με τον φακό καρφωμένο στα πρόσωπα των ταυρομάχων και στον δύσμοιρο μελλοθάνατο ταύρο. Η πρώτη ώρα αριστοτεχνική. Η δεύτερη μία από τα ίδια με την πρώτη. Ο ταυρομάχος δολοφόνος. Κυνικός και κορδωμένος σαν γύφτικο σκεπάρνι. Ο ταύρος αθώος, απροστάτευτος, θανάσιμα πληγωμένος. Οι ταυρομάχοι να τον καρφώνουν με τα σπαθιά τους. Το κήτος να βογκάει. Η ανθρώπινη βαρβαρότητα μέσα στην αρένα--Εγώ είμαι με τον ταύροΔεν το είδα. Αντιγράφω από το δελτίο: «Μια ιδιαίτερη, σουρεαλιστική πολιτική σάτιρα και επιστημονική φαντασία που ακουμπά τη συμπαντική υπαρξιακή αναζήτηση, γεφυρώνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Συνδυάζει τη νοσταλγία και το πολιτικό σχόλιο, αγγίζοντας καίρια και ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα όπως: Σχολικός εκφοβισμός, περιβαντολλική ρύπανση, Πολυτεχνείο 1973, προβλήματα ατόμων με αναπηρία». Με λίγα λόγια όλα μέσα--Για να δούμε τι θα δούμεΌταν η Μπίλυ απελευθερώνει κατά λάθος μυστικές μαγικές ικανότητες, εκτοξεύεται από τα προάστια σε έναν μαγικό κόσμο που ονομάζεται Χεξ, όπου την υποδέχονται η Ms. Quill και ο Elias Quire. Καθώς ξεδιπλώνεται το γεμάτο περιπέτειες ταξίδι της Μπίλυ, αποκαλύπτονται οικογενειακά μυστήρια που θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον μαγικό κόσμο των μαγισσών. Καλοφτιαγμένο μεταγλωττισμένο Animation με χαριτωμένα επεισόδια. Ενίοτε και μαγευτικό--Ο, τι πρέπει για μικρά αλλά και λίγο μεγαλύτερα παιδιά