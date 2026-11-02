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Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν
SPORTS
Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν

Βαριές καμπάνες από την Euroleague σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν για τα επεισόδια στη μεταξύ τους αναμέτρηση

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν
Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα με του «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 85-82.

Έτσι αυτό το παιχνίδι είχε και… τρίτο ημίχρονο με την Euroleague να τιμωρεί τις δύο ομάδες για όλα όσα συνέβησαν στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο Ερυθρός Αστέρας θα κληθεί να πληρώσει 115.00 ευρώ, ενώ απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών του σε πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Η ποινή του επιβλήθηκε για περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια, χρήση λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, προσβλητική συμπεριφορά και εισβολή φιλάθλων στο παρκέ.

Στην Παρτιζάν επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 49.000 ευρώ για χρήση πυροτεχνημάτων, λέιζερ, ρίψη αντικειμένων και είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

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