Stoiximan Super League: Ο ΠΑΟ 2-0 την ΑΕΚ και την άφησε στο -7, στο -2 από την κορυφή ο Ολυμπιακός και στο -6 ο ΠΑΟΚ, δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Ο ΠΑΟ 2-0 την ΑΕΚ και την άφησε στο -7, στο -2 από την κορυφή ο Ολυμπιακός και στο -6 ο ΠΑΟΚ, δείτε τα γκολ
Οι πράσινοι κυριάρχησαν στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ σκοράροντας στα 32 δευτερόλεπτα και παρότι έπαιξαν για μισή ώρα με 10 δεν απειλήθηκαν από την κακή ΑΕΚ - Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, πρώτη νίκη ο Λεβαδειακός (3-0 τον Άρη), μεγάλο διπλό ο ΟΦΗ στο Αγρίνιο
Η κορυφή της Stoiximan Super League 1 για μια ακόμη εβδομάδα παρέμεινε πράσινη με τον Παναθηναϊκό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την οποία κέρδισε δίκαια και άνετα με 2-0.
Ουσιαστικά το τριφύλλι νιώθει μόνο την ανάσα του Ολυμπιακού που είναι στο -2 (έχοντας νικήσει στο θρίλερ του Σαββάτου με 3-2 στη Λεωφόρο την Κηφισιά), καθώς ο ΠΑΟΚ ναι με νίκησε (με πολύ άγχος και πάλι) αλλά είναι στο -6 από την πρώτη θέση.
Παρόλα αυτά ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε τρίτος καθώς η Ένωση είναι στην 4η θέση έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου).
Μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο για τον ΟΦΗ που τον κρατά σε τροχιά τετράδας, καθώς έπιασε στους 16 βαθμούς τον Άρη που έγινε η πρώτη ομάδα που δέχθηκε γκολ από τον Λεβαδειακό (3-0) με τους Βοιωτούς να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν...
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Το διακύβευμα στο ΟΑΚΑ ήταν τεράστιο, αλλά με την εικόνα που έδειξαν οι δύο μονομάχοι στο χορτάρι, αυτό που φάνηκε ήταν ότι είχε γίνει αντιληπτό μόνο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να αιφνιδιάσει βάζοντας στο αρχικό σχήμα τον Ζούμπκοφ, αλλά με την έναρξη του αγώνα ο Αντίνο έκλεψε από τον Ρότα, βρήκε τον Τεττέη και ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0 στα 32 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα!
Το σοκ για την ΑΕΚ ήταν τεράστιο με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια επικίνδυνη στιγμή στο 22' (το γύρισμα του Πήλιου δεν βρήκε συμπαίκτη), αλλά να πηγαίνουν στο ημίχρονο μόνο μ' ένα γκολ διαφορά γιατί οι πράσινοι δύο φορές στο φινάλε του ημιχρόνου σημάδεψαν το δοκάρι του Μπρινιόλι.
Ωστόσο και το 2ο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον ΠΑΟ με τον Αντίνο να μπαίνει στην περιοχή και με σουτ να νικά τον Μπρινιόλι στην κλειστή του γωνία. Το ματς κυλούσε με το τριφύλλι να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, όμως στο 70' ο Κάνγκουα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για κλωτσιά εκτός φάσης στον Κοϊτά.
Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα η Ένωση δεν είχε τον τρόπο και το καθαρό μυαλό για να απειλήσει τον Παναθηναϊκό που έφτασε πολύ άνετα στην 8η νίκη του σε εννέα ματς στο φετινό πρωτάθλημα.
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Ο Δικέφαλος έπαιξε με τη φωτιά, όμως όχι μόνο δεν κάηκε, αλλά εκμεταλλευόμενος και τα άλλα αποτελέσματα βρέθηκε στην 3η θέση (από την 6η που βρισκόταν όταν ξεκίνησε η 9η αγωνιστική).
Ουσιαστικά το τριφύλλι νιώθει μόνο την ανάσα του Ολυμπιακού που είναι στο -2 (έχοντας νικήσει στο θρίλερ του Σαββάτου με 3-2 στη Λεωφόρο την Κηφισιά), καθώς ο ΠΑΟΚ ναι με νίκησε (με πολύ άγχος και πάλι) αλλά είναι στο -6 από την πρώτη θέση.
Παρόλα αυτά ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε τρίτος καθώς η Ένωση είναι στην 4η θέση έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου).
Μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο για τον ΟΦΗ που τον κρατά σε τροχιά τετράδας, καθώς έπιασε στους 16 βαθμούς τον Άρη που έγινε η πρώτη ομάδα που δέχθηκε γκολ από τον Λεβαδειακό (3-0) με τους Βοιωτούς να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν...
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Το διακύβευμα στο ΟΑΚΑ ήταν τεράστιο, αλλά με την εικόνα που έδειξαν οι δύο μονομάχοι στο χορτάρι, αυτό που φάνηκε ήταν ότι είχε γίνει αντιληπτό μόνο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να αιφνιδιάσει βάζοντας στο αρχικό σχήμα τον Ζούμπκοφ, αλλά με την έναρξη του αγώνα ο Αντίνο έκλεψε από τον Ρότα, βρήκε τον Τεττέη και ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0 στα 32 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα!
Το σοκ για την ΑΕΚ ήταν τεράστιο με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια επικίνδυνη στιγμή στο 22' (το γύρισμα του Πήλιου δεν βρήκε συμπαίκτη), αλλά να πηγαίνουν στο ημίχρονο μόνο μ' ένα γκολ διαφορά γιατί οι πράσινοι δύο φορές στο φινάλε του ημιχρόνου σημάδεψαν το δοκάρι του Μπρινιόλι.
Ωστόσο και το 2ο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον ΠΑΟ με τον Αντίνο να μπαίνει στην περιοχή και με σουτ να νικά τον Μπρινιόλι στην κλειστή του γωνία. Το ματς κυλούσε με το τριφύλλι να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, όμως στο 70' ο Κάνγκουα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για κλωτσιά εκτός φάσης στον Κοϊτά.
Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα η Ένωση δεν είχε τον τρόπο και το καθαρό μυαλό για να απειλήσει τον Παναθηναϊκό που έφτασε πολύ άνετα στην 8η νίκη του σε εννέα ματς στο φετινό πρωτάθλημα.
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Ο Δικέφαλος έπαιξε με τη φωτιά, όμως όχι μόνο δεν κάηκε, αλλά εκμεταλλευόμενος και τα άλλα αποτελέσματα βρέθηκε στην 3η θέση (από την 6η που βρισκόταν όταν ξεκίνησε η 9η αγωνιστική).
Ο Λίσι διατήρησε τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια και τους Εντιαγέ, Μπάνζα δίδυμο στην κορυφή με τον Εντιαγέ να χτυπά στο 8' εκτελώντας στην κίνηση από την εξαιρετική ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μετά το 30' εμφανίστηκε ξανά η αμυντική ανισορροπία που τον διακρίνει από την αρχή της χρονιάς και πιο έντονα με το 4-4-2. Έτσι στο 39' από το ανόητο φάουλ του Σορετίρε και την κόντρα της μπάλας στον Κιμπιόκα (από το κεφάλι του Μπάνζα στο κεφάλι του Σουηδού) ήρθε το 1-1.
Οι ασπρόμαυροι έψαξαν το γρήγορο γκολ, δημιούργησαν φάσεις όμως στο 64' ο Κένι είδε απευθείας κόκκινη κάρτα (επικίνδυνο τάκλιν σε Κουρμπέλη) με τους γηπεδούχους να ψάχνονται και τους φιλοξενούμενους να μη δείχνουν ικανοί να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο έχασαν στο 73' όταν ο Μπρόρσον με δύο κάρτες σε έξι λεπτά πήγε να κάνει παρέα στον Κένι.
Ο ΠΑΟΚ αναθάρρησε, έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Μπάνζα στο 78' και τελικά στο 87' από το σουτ του Κογκολέζου ο Μύθου με προβολή έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Τη νίκη πάντως την κράτησε ο Μοναστηρλής ο οποίος στο 90'+2' έκανε εκπληκτική επέμβαση στο πλασέ του Παπακανέλλου.
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής είχαμε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό θρίλερ με απίστευτες εναλλαγές συναισθημάτων και ήρωα για τον Ολυμπιακό τον Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος στα... χασομέρια των καθυστερήσεων χάρισε το τρίποντο στους ερυθρόλευκους.
Οι παίκτες του Αλγουαθίλ αυτή τη φορά δεν έδειξαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ γιατί ο Ορτέγκα έκανε ορισμένες εξαιρετικές επεμβάσεις στις ευκαιρίες που δημιούργησε η Κηφισιά.
Ωστόσο με την έναρξη του Β' ημιχρόνου ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ καθώς μετά το κλέψιμο του Ζότα ο Τσικίνιο βρήκε τον Ρόκα και ο νεαρός Ισπανός πέτυχε το 0-1.
Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει, έχασε πάλι ευκαιρίες και το ματς φάνηκε να τελειώνει στο 71' με το γκολ του Μάριους ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το 0-2. Οι ερυθρόλευκοι χαλάρωσαν υπερβολικά και το πλήρωσαν με την Κηφισιά να μειώνει στο 80' με τον Εμπουλά και στο 86' ο Πόμπο σημάδεψε το δοκάρι για να έρθει τελικά το 2-2 στο 90'+2' με την κεφαλιά του Ζέρσον!
Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με μία τεράστια απώλεια, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Φρόλιερ βρήκε τον Ζέλσον που προσποιήθηκε και με άπιαστο πλασέ έκανε το 2-3 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Μετά και την 8η αγωνιστική ο Λεβαδειακός όχι μόνο δεν είχε νίκη (τρεις ισοπαλίες), αλλά δεν είχε πετύχει γκολ, ενώ την ίδια ώρα ο Άρης προέρχονταν από ένα σερί νικών που τον είχε φέρει στην 4η θέση. Ωστόσο όλα αυτά ανατράπηκαν με τους Βοιωτούς να κάνουν σεφτέ σε γκολ και νίκες επικρατώντας με το θριαμβευτικό 3-0!
Μόλις στο 8' ο Νίκας με πλασέ έσπασε το ρόδι για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που κρατούσε άνετα το προβάδισμα και στο 42' από το λάθος του Βέλιoυ κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Βήχος για το 2-0.
Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει στις αρχές του Β' ημίχρονου, είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το γκολ με τον Λεβαδειακό να γίνεται απειλητικός και στο 87' να βρίσκει το 3-0 με τον Παντέα.
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
Ο Κέναν Κόντρο, όπως και στο Καραϊσκάκη, ήταν ο χρυσός σκόρερ του ΟΦΗ χάριζοντας μία τεράστια νίκη στην ομάδα του απέναντι στον Παναιτωλικό που έπαιζε με 10 παίκτες από το 69'.
Οι γηπεδούχοι είδαν την τύχη να τους γυρνά την πλάτη καθώς μέσα σε δύο λεπτά είχε ισάριθμα δοκάρια με Μανρίκε, Άλέξιτς, ο ΟΦΗ απάντησε στο 24' με δοκάρι του Μπουχαλάκη για να ακολουθήσει μια φοβερή μπόρα που επηρρέασε τον ρυθμό
Ο Νους στο 56’ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ: ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φούντα, αλλά αστόχησε με τον Αργεντινό στο 66' να ισοφαρίζει τα δοκάρια. Τρία λεπτά αργότερα ο Προδρομίτης αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα με τον ΟΦΗ να παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα να μην είναι απειλητικός μέχρι το 89'. Εκεί ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και ο Κόντρο πρόλαβε τους πάντες στέλνοντας με μια απλή επαφή την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)
H Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17 (8 αγώνες)
---------------------------------------
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
------------------------------------------
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Αρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Οι ασπρόμαυροι έψαξαν το γρήγορο γκολ, δημιούργησαν φάσεις όμως στο 64' ο Κένι είδε απευθείας κόκκινη κάρτα (επικίνδυνο τάκλιν σε Κουρμπέλη) με τους γηπεδούχους να ψάχνονται και τους φιλοξενούμενους να μη δείχνουν ικανοί να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο έχασαν στο 73' όταν ο Μπρόρσον με δύο κάρτες σε έξι λεπτά πήγε να κάνει παρέα στον Κένι.
Ο ΠΑΟΚ αναθάρρησε, έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Μπάνζα στο 78' και τελικά στο 87' από το σουτ του Κογκολέζου ο Μύθου με προβολή έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Τη νίκη πάντως την κράτησε ο Μοναστηρλής ο οποίος στο 90'+2' έκανε εκπληκτική επέμβαση στο πλασέ του Παπακανέλλου.
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής είχαμε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό θρίλερ με απίστευτες εναλλαγές συναισθημάτων και ήρωα για τον Ολυμπιακό τον Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος στα... χασομέρια των καθυστερήσεων χάρισε το τρίποντο στους ερυθρόλευκους.
Οι παίκτες του Αλγουαθίλ αυτή τη φορά δεν έδειξαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ γιατί ο Ορτέγκα έκανε ορισμένες εξαιρετικές επεμβάσεις στις ευκαιρίες που δημιούργησε η Κηφισιά.
Ωστόσο με την έναρξη του Β' ημιχρόνου ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ καθώς μετά το κλέψιμο του Ζότα ο Τσικίνιο βρήκε τον Ρόκα και ο νεαρός Ισπανός πέτυχε το 0-1.
Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει, έχασε πάλι ευκαιρίες και το ματς φάνηκε να τελειώνει στο 71' με το γκολ του Μάριους ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το 0-2. Οι ερυθρόλευκοι χαλάρωσαν υπερβολικά και το πλήρωσαν με την Κηφισιά να μειώνει στο 80' με τον Εμπουλά και στο 86' ο Πόμπο σημάδεψε το δοκάρι για να έρθει τελικά το 2-2 στο 90'+2' με την κεφαλιά του Ζέρσον!
Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με μία τεράστια απώλεια, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Φρόλιερ βρήκε τον Ζέλσον που προσποιήθηκε και με άπιαστο πλασέ έκανε το 2-3 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Μετά και την 8η αγωνιστική ο Λεβαδειακός όχι μόνο δεν είχε νίκη (τρεις ισοπαλίες), αλλά δεν είχε πετύχει γκολ, ενώ την ίδια ώρα ο Άρης προέρχονταν από ένα σερί νικών που τον είχε φέρει στην 4η θέση. Ωστόσο όλα αυτά ανατράπηκαν με τους Βοιωτούς να κάνουν σεφτέ σε γκολ και νίκες επικρατώντας με το θριαμβευτικό 3-0!
Μόλις στο 8' ο Νίκας με πλασέ έσπασε το ρόδι για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που κρατούσε άνετα το προβάδισμα και στο 42' από το λάθος του Βέλιoυ κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Βήχος για το 2-0.
Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει στις αρχές του Β' ημίχρονου, είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το γκολ με τον Λεβαδειακό να γίνεται απειλητικός και στο 87' να βρίσκει το 3-0 με τον Παντέα.
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
Ο Κέναν Κόντρο, όπως και στο Καραϊσκάκη, ήταν ο χρυσός σκόρερ του ΟΦΗ χάριζοντας μία τεράστια νίκη στην ομάδα του απέναντι στον Παναιτωλικό που έπαιζε με 10 παίκτες από το 69'.
Οι γηπεδούχοι είδαν την τύχη να τους γυρνά την πλάτη καθώς μέσα σε δύο λεπτά είχε ισάριθμα δοκάρια με Μανρίκε, Άλέξιτς, ο ΟΦΗ απάντησε στο 24' με δοκάρι του Μπουχαλάκη για να ακολουθήσει μια φοβερή μπόρα που επηρρέασε τον ρυθμό
Ο Νους στο 56’ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ: ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φούντα, αλλά αστόχησε με τον Αργεντινό στο 66' να ισοφαρίζει τα δοκάρια. Τρία λεπτά αργότερα ο Προδρομίτης αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα με τον ΟΦΗ να παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα να μην είναι απειλητικός μέχρι το 89'. Εκεί ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και ο Κόντρο πρόλαβε τους πάντες στέλνοντας με μια απλή επαφή την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)
H Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17 (8 αγώνες)
---------------------------------------
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
------------------------------------------
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Αρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
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