Stoiximan Super League: Ο ΠΑΟ 2-0 την ΑΕΚ και την άφησε στο -7, στο -2 από την κορυφή ο Ολυμπιακός και στο -6 ο ΠΑΟΚ, δείτε τα γκολ

3-0

Μετά και την 8η αγωνιστική ο Λεβαδειακός όχι μόνο δεν είχε νίκη (τρεις ισοπαλίες), αλλά δεν είχε πετύχει γκολ, ενώ την ίδια ώρα ο Άρης προέρχονταν από ένα σερί νικών που τον είχε φέρει στην 4η θέση. Ωστόσο όλα αυτά ανατράπηκαν με τους Βοιωτούς να κάνουν σεφτέ σε γκολ και νίκες επικρατώντας με το θριαμβευτικό 3-0!









Μόλις στο 8' ο Νίκας με πλασέ έσπασε το ρόδι για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που κρατούσε άνετα το προβάδισμα και στο 42' από το λάθος του Βέλιoυ κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Βήχος για το 2-0.



Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει στις αρχές του Β' ημίχρονου, είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το γκολ με τον Λεβαδειακό να γίνεται απειλητικός και στο 87' να βρίσκει το 3-0 με τον Παντέα.



Επόμενη αγωνιστική (10η)