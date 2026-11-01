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Λίσι: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Κένι, δείξαμε χαρακτήρα και κερδίσαμε»
Λίσι: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Κένι, δείξαμε χαρακτήρα και κερδίσαμε»
Το σχόλιο του Αλέσιο Λίσι για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα Τρίπολης
Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Ανέστη Μύθου στο 87' επικράτησε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα και ανέβηκε στην 3η θέση.
Μετά τον αγώνα ο προπονητής του, Αλέσιο Λίσι, στάθηκε στις δηλώσεις του στην αποβολή του Κένι αλλά και στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα.
«Την πρώτη μισή ώρα παίξαμε καλά. Δημιουργούσαμε και κλέβαμε την μπάλα, όμως μετά αρχίσαμε να κάνουμε βεβιασμένες επιλογές. Χάσαμε τον έλεγχο και κοπήκαμε στα δύο λόγω αυτής της κατάστασης. Η αποβολή του Κένι μας δυσκόλεψε, όμως περιμέναμε να έρθει η στιγμή μας, όπως και ήρθε. Δείξαμε χαρακτήρα και φτάσαμε στην νίκη.
Κρατάω ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε τα 5-10 λεπτά στα οποία ο αντίπαλος είχε τις καλές στιγμές του. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα ή χειρότερα, αλλά ο χαρακτήρας που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για τους μεγάλους φιλάθλους μας».
Μετά τον αγώνα ο προπονητής του, Αλέσιο Λίσι, στάθηκε στις δηλώσεις του στην αποβολή του Κένι αλλά και στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα.
«Την πρώτη μισή ώρα παίξαμε καλά. Δημιουργούσαμε και κλέβαμε την μπάλα, όμως μετά αρχίσαμε να κάνουμε βεβιασμένες επιλογές. Χάσαμε τον έλεγχο και κοπήκαμε στα δύο λόγω αυτής της κατάστασης. Η αποβολή του Κένι μας δυσκόλεψε, όμως περιμέναμε να έρθει η στιγμή μας, όπως και ήρθε. Δείξαμε χαρακτήρα και φτάσαμε στην νίκη.
Κρατάω ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε τα 5-10 λεπτά στα οποία ο αντίπαλος είχε τις καλές στιγμές του. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα ή χειρότερα, αλλά ο χαρακτήρας που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για τους μεγάλους φιλάθλους μας».
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