Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ

Πρώτος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, έπεσε 4η η ΑΕΚ

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σταθερά στην κορυφή και μετά την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League παρέμεινε ο Παναθηναϊκός

Οι πράσινοι κέρδισαν 2-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και παρέμειναν 1οι και στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ανέβηκε 3ος ενώ η ΑΕΚ έπεσε στην 4η θέση, αλλά έχει αγώνα λιγότερο (με Ατρόμητο). 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 9 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 24 
2. Ολυμπιακός 22 
3. ΠΑΟΚ 18 
4. ΑΕΚ 17 
5. Άρης 16 
6. ΟΦΗ 16 
Κλείσιμο
7. Κηφισιά 11 
8. Καλαμάτα 10 
9. Ηρακλής 9 
10. Παναιτωλικός 9 
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6 
13. Ατρόμητος 2 
14. Βόλος 0 
*Ο Ατρόμητος έχει 2 αγώνες λιγότερους, η ΑΕΚ, ο Βόλος, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής από έναν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης