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Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
Πρώτος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, έπεσε 4η η ΑΕΚ
Σταθερά στην κορυφή και μετά την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League παρέμεινε ο Παναθηναϊκός.
Οι πράσινοι κέρδισαν 2-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και παρέμειναν 1οι και στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ανέβηκε 3ος ενώ η ΑΕΚ έπεσε στην 4η θέση, αλλά έχει αγώνα λιγότερο (με Ατρόμητο).
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 9 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10
9. Ηρακλής 9
10. Παναιτωλικός 9
Οι πράσινοι κέρδισαν 2-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και παρέμειναν 1οι και στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ανέβηκε 3ος ενώ η ΑΕΚ έπεσε στην 4η θέση, αλλά έχει αγώνα λιγότερο (με Ατρόμητο).
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 9 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10
9. Ηρακλής 9
10. Παναιτωλικός 9
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 2
14. Βόλος 0
*Ο Ατρόμητος έχει 2 αγώνες λιγότερους, η ΑΕΚ, ο Βόλος, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής από έναν.
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 2
14. Βόλος 0
*Ο Ατρόμητος έχει 2 αγώνες λιγότερους, η ΑΕΚ, ο Βόλος, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής από έναν.
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