Πέρασε από το Αγρίνιο ο ΟΦΗ 1-0 τον Παναιτωλικό

Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΛ Novibet στο Κύπελλο, καθώς επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κόντρο, σε ματς που οι δυο ομάδες είχαν από δύο δοκάρια. Έκτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες, οι οποίοι έμειναν στους 9 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί «έπιασαν» τον Άρη στους 16 βαθμούς.\r\n Έτσι ξεκίνησαν\r\n Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε τη διάταξη του Παναιτωλικού, καθώς παρέταξε την ομάδα του με 3-4-3, σε έναν «καθέφτη» του σχηματισμού του ΟΦΗ. Ο Κουτσερένκο ήταν στην εστία, με τους Ολσον, Προδρομίτη και Στάγιτς στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Μαυρίας και αριστερό ο Μανρίκε. Εστέμπαν - Εράκοβιτς δίδυμο στα χαφ και οι Τζενεπό, Αλεξιτς, Οπόκου στη γραμμή κρούσης.\r\n Από την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο ΟΦΗ με τον Λίλο στην εστία και τους Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρα στην τριάδα των στόπερ. Ντίκμαν δεξιά, Αθανασίου αριτσερά και οι Μπουχαλάκης - Ανδρούτσος στα χαφ. Αϊτόρ, Νους και Φούντας η επιθετική τριπλέτα.\r\n 2-1... στα δοκάρια\r\n O Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήταν πιο απειλητικός. Στο 7' ο Λίλο μπλόκαρε την μπάλα έπειταε από κεφαλιά του Άλεξιτς και στο 9' Oπόκου γύρισε την μπάλα στον Μανρίκε, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.\r\n Ένα λεπτό αργότερα, στο 10', ο Τίτορμος είχε και δεύτερο δοκάρι. Ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.\r\n Στη συνέχεια ο ΟΦΗ ανέβασε την απόδοση του και στο 25' «απάντησε» στα... δοκάρια. Ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.\r\n Μοναδικές αξιοσημείωτες στιγμές μέχρι την ανάπαυλα ήταν τα άστοχα εκτός περιοχής σουτ του Αϊτόρ στο 31' και του Οπόκου στο 37'.\r\n Δεύτερο δοκάρι ο ΟΦΗ, αποβολή Προδρομίτη και «μαχαριά» του Κόντρο\\\r\n Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 56' ο Φούντας έβγαλε τη σέντρα, η άμυνα του Παναιτωλικού αδράνησε, ο Νους σηκώθηκε μόνος του από τη μικρή περιοχή και αστόχησε με κεφαλιά.\r\n Στο 66' οι Κυπελλούχοι... ισοφάρισαν τα δοκάρια. Ο Νους σούταρε, η μπάλα κόντραρε, πήρε παράξενη πορεία και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο.\r\n Στο 68' ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή, όταν ο Άλεξιτς έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Μπάντζι έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς Τίτορμος έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Προδρομίτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους.\r\n Ο ΟΦΗ πίεσε και βρήκε τη στιγμή του στο 88'. Ο Αθανασίου άκεν υπέροχο γύρισμα από τα αριστερά και ο Κόντο αποδείχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή, καθώς με τελείωμα μιας επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.\r\n Πηγή: Gazzetta