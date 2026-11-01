Μπαρτζώκας μετά το ματς με το Περιστέρι: «Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή», βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Εβάν Φουρνιέ

Μπαρτζώκας μετά το ματς με το Περιστέρι: «Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή», βίντεο

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το ματς για την Stoiximan GBL, τόνισε πως είναι πιθανό να αγωνιστεί ο Γάλλος άσος με τον Ερυθρό Αστέρα

Μπαρτζώκας μετά το ματς με το Περιστέρι: «Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή», βίντεο
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Περιστέρι για την Stoiximan GBL και πλέον το πρόγραμμα φέρνει την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague την Παρασκευή (6/11, 21:15). 

Όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι πιθανό να αγωνιστεί ο Εβάν Φουρνιέ σε αυτήν την αναμέτρηση. 

«Παίξαμε Παρασκευή, είχαμε διπλή εβδομάδα. Το Περιστέρι το έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Έπαιξαν χωρίς τον Νίκολς. Ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρθηκε για παίκτες σαν τον Καραγιαννίδη, που έκανε καταπληκτική εμφάνιση, αλλά και για τον Νετζήπογλου και τον Πλώτα.


Έχουμε μεγάλο ρόστερ και οι Έλληνες παίκτες που έχουμε, που δεν έχουν ρόλο στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλοί παίκτες. Είναι ευκαιρία για να πάρουν και αυτοί χρόνο στην Ευρωλίγκα. Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή, στις προπονήσεις δείχνει ότι είναι καλά» είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο ΣΠΟΡ FM TV. 


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