EuroLeague: Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι και η ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές τους έφεραν συγκάτοικους στην κορυφή, δείτε βίντεο
EuroLeague: Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι και η ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές τους έφεραν συγκάτοικους στην κορυφή, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι νίκησαν 84-78 την Αρμάνι στη SUNEL Arena, ενώ οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 83-68 από την Εφές στην Πόλη - Μεγάλο «διπλό» της Μπεσίκτας στην Μπολόνια με 103-101, νίκες για Μπαρτσελόνα, Ζαλγκίρις, Ντουμπάι και Βιλερμπάν
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μοιράζονται πλέον την κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, έχοντας αμφότεροι ρεκόρ 7-2, με τους «ερυθρόλευκους» να εκμεταλλεύονται την ήττα των «πρασίνων» στην Κωνσταντινούπολη και να τους πιάνουν στην πρώτη θέση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε με δύο νίκες τη διαβολοβδομάδα, επικρατώντας 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, λίγες ημέρες μετά το «διπλό» επί της Μπεσίκτας. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη φετινή του ήττα, με 83-68 από την Αναντολού Εφές, πληρώνοντας τα 16 λάθη του, τις αδυναμίες κοντά στο καλάθι και την κακή αμυντική του λειτουργία.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής (30/10), η Μπαρτσελόνα επικράτησε 98-94 της Βαλένθια στο ισπανικό ντέρμπι, ενώ η Μπεσίκτας πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή στην Μπολόνια, νικώντας 103-101 τη Βίρτους με τρίποντο του Μόργκαν στην εκπνοή. Η Ζαλγκίρις συνέχισε την ανοδική πορεία της με νίκη 87-80 επί της Παρτιζάν, η Ντουμπάι επιβλήθηκε 97-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και η Βιλερμπάν νίκησε 94-79 την ουραγό Μπασκόνια.
Η 9η αγωνιστική είχε ανοίξει την Πέμπτη (29/10), με τον Ερυθρό Αστέρα να συντρίβει 103-73 την Μπάγερν Μονάχου, την Παρί να περνά από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 και τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί 95-76 της Φενέρμπαχτσε. Έτσι, πίσω από τους δύο ελληνικούς συλλόγους, που βρίσκονται στο 7-2, ακολουθούν επτά ομάδες με ρεκόρ 6-3, γεγονός που διατηρεί ιδιαίτερα έντονο τον ανταγωνισμό στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, καθώς μετά το «διπλό» επί της Μπεσίκτας επικράτησε και της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 84-78 τους Ιταλούς, για την 9η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 7-2 το ρεκόρ τους και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.
Με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, καταγράφοντας 24 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31 λεπτά, και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει 23 πόντους (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές) και 4 ριμπάουντ στον ίδιο χρόνο συμμετοχής, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις κάθε φορά που αισθανόταν την... ανάσα της Αρμάνι Μιλάνο. Πολύτιμοι και οι Τάισον Γουόρντ (14π.) και Εμπάι Εντζάι (3π., 3ρ., 2ασ., 1κλ., 1 μπλοκ).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Τζον Κόντσαρ, παρότι τον συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα, ενώ στερήθηκε τις υπηρεσίες των Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.
Από την ιταλική ομάδα πάλεψαν οι Αρ Τζέι Κόουλ και Μόουζες Ράιτ με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Άλεκ Πίτερς γνώρισε την αποθέωση κατά την επιστροφή του ως αντίπαλος.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-44, 69-61, 84-78
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής (30/10), η Μπαρτσελόνα επικράτησε 98-94 της Βαλένθια στο ισπανικό ντέρμπι, ενώ η Μπεσίκτας πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή στην Μπολόνια, νικώντας 103-101 τη Βίρτους με τρίποντο του Μόργκαν στην εκπνοή. Η Ζαλγκίρις συνέχισε την ανοδική πορεία της με νίκη 87-80 επί της Παρτιζάν, η Ντουμπάι επιβλήθηκε 97-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και η Βιλερμπάν νίκησε 94-79 την ουραγό Μπασκόνια.
Η 9η αγωνιστική είχε ανοίξει την Πέμπτη (29/10), με τον Ερυθρό Αστέρα να συντρίβει 103-73 την Μπάγερν Μονάχου, την Παρί να περνά από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 και τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί 95-76 της Φενέρμπαχτσε. Έτσι, πίσω από τους δύο ελληνικούς συλλόγους, που βρίσκονται στο 7-2, ακολουθούν επτά ομάδες με ρεκόρ 6-3, γεγονός που διατηρεί ιδιαίτερα έντονο τον ανταγωνισμό στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Ολυμπιακός: Νίκη με 84-78 επί της Αρμάνι και κορυφή με Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Βεζένκοβ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, καθώς μετά το «διπλό» επί της Μπεσίκτας επικράτησε και της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 84-78 τους Ιταλούς, για την 9η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 7-2 το ρεκόρ τους και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.
Με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, καταγράφοντας 24 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31 λεπτά, και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει 23 πόντους (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές) και 4 ριμπάουντ στον ίδιο χρόνο συμμετοχής, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις κάθε φορά που αισθανόταν την... ανάσα της Αρμάνι Μιλάνο. Πολύτιμοι και οι Τάισον Γουόρντ (14π.) και Εμπάι Εντζάι (3π., 3ρ., 2ασ., 1κλ., 1 μπλοκ).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Τζον Κόντσαρ, παρότι τον συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα, ενώ στερήθηκε τις υπηρεσίες των Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.
Από την ιταλική ομάδα πάλεψαν οι Αρ Τζέι Κόουλ και Μόουζες Ράιτ με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Άλεκ Πίτερς γνώρισε την αποθέωση κατά την επιστροφή του ως αντίπαλος.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-44, 69-61, 84-78
Παναθηναϊκός: Ήττα με 83-68 από την Εφές και απώλεια του αήττητου στην κορυφή
Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.
Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους...
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94: Νικήτρια η «Μπάρτσα» στο ισπανικό ντέρμπι
Πιο ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά, η Μπαρτσελόνα (6-3) πήρε το ισπανικό ντέρμπι εναντίον της Βαλένθια (6-3) επικρατώντας 98-94 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Στη μεγάλη μάχη των δύο ισπανικών ομάδων, η γηπεδούχος πήρε «αέρα» έξι πόντων στο 36΄ (83-77) αλλά η Βαλένθια επέστρεψε και με τρίποντο του Κάμερον μείωσε 87-86 στο 38΄.
Ο κορυφαίος της «Μπάρτσα», Τζάστιν Ρόμπινσον (22π., 3/5 τρίποντα) με έξι πόντους έκανε το σκορ 93-88 στο 39΄, ενώ ο Πάντερ (18π., 3/4 τρίποντα) με βολές στο τέλος έγραψε το 95-91. Ο Άρμονι Μπρουκς (26π., 5/9 τρίποντα) μείωσε με τρίποντο 95-94 στα 9'' , αλλά ο Μπριθουέλα είπε την τελευταία λέξη για τους «μπλαουγκράνα».
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 44-42, 69-68, 98-94
Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103: Απίθανη ανατροπή με τρίποντο στην εκπνοή
Απίστευτη ανατροπή έγινε στη Μπολόνια, όπου η Μπεσίκτας (5-4) νίκησε 103-101 τη Βίρτους (4/5), με τρίποντο του Μόργκαν στην εκπνοή. Σε ένα κλειστό ματς με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, η Βίρτους έμοιαζε να «καθαρίζει» την κατάσταση στο 35΄, όταν ο Μάρκους Καρ με 8 συνεχόμενους πόντους έγραψε το 94-81.
Κι ενώ όλα έμοιαζαν τελειωμένα, η Μπεσίκτας με απίθανο επί μέρους σκορ 16-5 μέσα σε τέσσερα λεπτά, ξαναμπήκε στο ματς (99-97 στο 39΄) και βρήκε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη όταν ο Καρ αστόχησε σε τρίποντο με το σκορ το 101-100. Την ευθύνη πήρε ο Μόργκαν, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα εκείνος που πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση ήταν ο Λόνι Γουόκερ, που πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους, ενώ είχε 7/11 τρίποντα, 4ρ. και 5ασ.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 54-47, 74-70, 101-103
Ζαλγκίρις - Παρτιζάν 87-80: Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Λιθουανούς
Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τη Ζαλγκρίς (5-4) η οποία επικράτησε 87-80 της Πάρτιζάν (4-5) στο Κάουνας, για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Οι Λιθουανοί αντιμετώπισαν σθεναρή αντίσταση από τους Σέρβους μόνο στο πρώτο ημίχρονο (34-34 στο 13΄, 44-40 στο 20΄). Στη συνέχεια κυριάρχησαν, άνοιξαν τη διαφορά στο +15 (67-52 στο 28΄), η Παρτιζάν ξαναμπήκε στο ματς (77-73 στο 36΄), οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με κορυφαίους τους Βαλανσιούνας (16π., 8ρ.), Έντουαρντς (17π.,4ασ.).
Για τους φιλοξενούμενους, την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη Euroleague πραγματοποίησε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με ατομικά ρεκόρ σε πόντους (19) και αξιολόγηση (18).
Τα δεκάλεπτα: 27-21, 44-40, 69-57, 87-80
Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83: Πρωταγωνιστής ο Πετρούσεφ κόντρα στην ομάδα του Ιτούδη
Με εξαιρετική απόδοση στο 3ο δεκάλεπτο και τον Πετρούσεφ με μεγάλη μέρα, η Ντουμπάι νίκησε 97-83 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα ΗΑΕ και πλέον οι δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες, μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές της Euroleague. H τρίτη περίοδος ήταν το διάστημα στο οποίο η ομάδα από τα Εμιράτα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και έφτασε με προηγείται με +16 (68-52 στο 29΄).
Οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη δεν βρήκαν την απάντηση κι έτσι η Ντουμπάι επικράτησε με τον πρώτην φόργουορντ του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ, να έχει 20π. με 6/6 δίποντα και τον Οκόμπο 18π. με 2/3 τρίποντα και 5ασ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς (15π., 7ασ.) ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79: Άνετη επικράτηση των Γάλλων
Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη η Βιλερμπάν (4-5) και υποχρέωσε την ουραγό Μπασκόνια (1-8) σε ακόμα μία ήττα. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ επικράτησε 94-79 στη Λιόν σε ένα ματς στο οποίο κυριάρχησε από νωρίς.
Με σερί 9-0 μετέτρεψε το 20-16 (9΄) σε 29-16 (11΄) και έκτοτε δεν κοίταξε πίσω. Εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (79-59) στις αρχές της τελευταίας περιόδου και έκλεισε στο τελικό 94-79 με... εκρηκτικό δίδυμο τους Ουάσινγκτον (21π., 2/3 τρίποντα), Μιλς (20π., 5/7 τρίποντα). Διασώθηκε ο Κένεθ Φαρίντ (17π., 8ρ.) από τη Μπασκόνια.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 49-39, 75-59, 94-79
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη EuroleagueΠέμπτη, 29 Οκτωβρίου
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία) 94-99
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 83-68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 84-78
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-83
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 87-80
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 94-79
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 101-103
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία) 98-94
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-2
Βαλένθια 6-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
Φενέρμπαχτσε 6-3
Ερυθρός Αστέρας 6-3
Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
Μπαρτσελόνα 6-3
Ντουμπάι 6-3
Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4
Βίρτους Μπολόνια 4-5
Παρτιζάν 4-5
Αναντολού Εφές 4-5
Μπεσίκτας 4-5
Βιλερμπάν 4-5
Παρί 3-6
Μπάγερν Μονάχου 2-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
Αρμάνι Μιλάνο 1-8
Μπασκόνια 1-8
Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)Τετάρτη (04/11)
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη (05/11)
19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Πέμπτη (06/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
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