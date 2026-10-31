EuroLeague: Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι και η ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές τους έφεραν συγκάτοικους στην κορυφή, δείτε βίντεο

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94: Νικήτρια η «Μπάρτσα» στο ισπανικό ντέρμπι

Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103: Απίθανη ανατροπή με τρίποντο στην εκπνοή

Ζαλγκίρις - Παρτιζάν 87-80: Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Λιθουανούς

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83: Πρωταγωνιστής ο Πετρούσεφ κόντρα στην ομάδα του Ιτούδη

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79: Άνετη επικράτηση των Γάλλων

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους...Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68Πιο ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά, η Μπαρτσελόνα (6-3) πήρε το ισπανικό ντέρμπι εναντίον της Βαλένθια (6-3) επικρατώντας 98-94 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Στη μεγάλη μάχη των δύο ισπανικών ομάδων, η γηπεδούχος πήρε «αέρα» έξι πόντων στο 36΄ (83-77) αλλά η Βαλένθια επέστρεψε και με τρίποντο του Κάμερον μείωσε 87-86 στο 38΄.Ο κορυφαίος της «Μπάρτσα», Τζάστιν Ρόμπινσον (22π., 3/5 τρίποντα) με έξι πόντους έκανε το σκορ 93-88 στο 39΄, ενώ ο Πάντερ (18π., 3/4 τρίποντα) με βολές στο τέλος έγραψε το 95-91. Ο Άρμονι Μπρουκς (26π., 5/9 τρίποντα) μείωσε με τρίποντο 95-94 στα 9'' , αλλά ο Μπριθουέλα είπε την τελευταία λέξη για τους «μπλαουγκράνα».Τα δεκάλεπτα: 30-25, 44-42, 69-68, 98-94Απίστευτη ανατροπή έγινε στη Μπολόνια, όπου η Μπεσίκτας (5-4) νίκησε 103-101 τη Βίρτους (4/5), με τρίποντο του Μόργκαν στην εκπνοή. Σε ένα κλειστό ματς με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, η Βίρτους έμοιαζε να «καθαρίζει» την κατάσταση στο 35΄, όταν ο Μάρκους Καρ με 8 συνεχόμενους πόντους έγραψε το 94-81.Κι ενώ όλα έμοιαζαν τελειωμένα, η Μπεσίκτας με απίθανο επί μέρους σκορ 16-5 μέσα σε τέσσερα λεπτά, ξαναμπήκε στο ματς (99-97 στο 39΄) και βρήκε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη όταν ο Καρ αστόχησε σε τρίποντο με το σκορ το 101-100. Την ευθύνη πήρε ο Μόργκαν, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα εκείνος που πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση ήταν ο Λόνι Γουόκερ, που πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους, ενώ είχε 7/11 τρίποντα, 4ρ. και 5ασ.Τα δεκάλεπτα: 24-24, 54-47, 74-70, 101-103Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τη Ζαλγκρίς (5-4) η οποία επικράτησε 87-80 της Πάρτιζάν (4-5) στο Κάουνας, για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Οι Λιθουανοί αντιμετώπισαν σθεναρή αντίσταση από τους Σέρβους μόνο στο πρώτο ημίχρονο (34-34 στο 13΄, 44-40 στο 20΄). Στη συνέχεια κυριάρχησαν, άνοιξαν τη διαφορά στο +15 (67-52 στο 28΄), η Παρτιζάν ξαναμπήκε στο ματς (77-73 στο 36΄), οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με κορυφαίους τους Βαλανσιούνας (16π., 8ρ.), Έντουαρντς (17π.,4ασ.).Για τους φιλοξενούμενους, την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη Euroleague πραγματοποίησε ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με ατομικά ρεκόρ σε πόντους (19) και αξιολόγηση (18).Τα δεκάλεπτα: 27-21, 44-40, 69-57, 87-80Με εξαιρετική απόδοση στο 3ο δεκάλεπτο και τον Πετρούσεφ με μεγάλη μέρα, η Ντουμπάι νίκησε 97-83 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα ΗΑΕ και πλέον οι δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες, μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές της Euroleague. H τρίτη περίοδος ήταν το διάστημα στο οποίο η ομάδα από τα Εμιράτα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και έφτασε με προηγείται με +16 (68-52 στο 29΄).Οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη δεν βρήκαν την απάντηση κι έτσι η Ντουμπάι επικράτησε με τον πρώτην φόργουορντ του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ, να έχει 20π. με 6/6 δίποντα και τον Οκόμπο 18π. με 2/3 τρίποντα και 5ασ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς (15π., 7ασ.) ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ.Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη η Βιλερμπάν (4-5) και υποχρέωσε την ουραγό Μπασκόνια (1-8) σε ακόμα μία ήττα. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ επικράτησε 94-79 στη Λιόν σε ένα ματς στο οποίο κυριάρχησε από νωρίς.Με σερί 9-0 μετέτρεψε το 20-16 (9΄) σε 29-16 (11΄) και έκτοτε δεν κοίταξε πίσω. Εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (79-59) στις αρχές της τελευταίας περιόδου και έκλεισε στο τελικό 94-79 με... εκρηκτικό δίδυμο τους Ουάσινγκτον (21π., 2/3 τρίποντα), Μιλς (20π., 5/7 τρίποντα). Διασώθηκε ο Κένεθ Φαρίντ (17π., 8ρ.) από τη Μπασκόνια.Τα δεκάλεπτα: 26-16, 49-39, 75-59, 94-79Πέμπτη, 29 ΟκτωβρίουΕρυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία) 94-99Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76Παρασκευή, 30 ΟκτωβρίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 83-68ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 84-78Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-83Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 87-80Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 94-79Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 101-103Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία) 98-94ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-2Βαλένθια 6-3Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3Φενέρμπαχτσε 6-3Ερυθρός Αστέρας 6-3Ρεάλ Μαδρίτης 6-3Μπαρτσελόνα 6-3Ντουμπάι 6-3Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4Βίρτους Μπολόνια 4-5Παρτιζάν 4-5Αναντολού Εφές 4-5Μπεσίκτας 4-5Βιλερμπάν 4-5Παρί 3-6Μπάγερν Μονάχου 2-7Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7Αρμάνι Μιλάνο 1-8Μπασκόνια 1-8Τετάρτη (04/11)21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - ΠαναθηναϊκόςΠέμπτη (05/11)19:15 Αναντολού Εφές - Παρί20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου21:30 Αρμάνι Μιλάνο - ΒαλένθιαΠέμπτη (06/11)19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι